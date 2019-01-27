ABD ve Rusya’nın Menbiç’te devriye yarışı
RUSYA ve Esad’a bağlı birliklerin Menbiç’in kuzeyinde kente inen 216 numaralı karayolunun geçtiği Dadat köyü girişinde ortak devriyeye başlamasının ardından ABD de bölgeden tamamen çekilmediğini karşı bir hamleyle gösterdi. ABD’nin liderliğini yaptığı koalisyon gücü, Menbiç’in Sacur Çayı kırsalında dün devriye attı. Rusya ve rejim güçleri ortak devriyeyi Menbiç’in tam kuzey bölgesinde yaparken, koalisyon güçleri ise devriye görevini Menbiç merkezinin kuzeydoğu kesimine kaydırdı. Sacur Çayı kırsalında 1 Kasım’dan geçen haftaya kadar ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri de dokuz kez ortak devriye yapmıştı.
TÜRKİYE YAKIN TAKİPTE
Türkiye, merkezinden terör örgütü PYD/YPG unsurlarının tamemen çıkmasını ve yönetiminin demografik yapı dikkate alınarak yerel unsurlara bırakılmasını istediği Menbiç’in kuzeyindeki bu hareketliliği yakından takibe aldı. TSK’nın hareketliliği hem yerel kaynaklar hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) izlediği bildirildi. Rusya’nın rejim birlikleri, ABD’nin de koalisyon güçleriyle birlikte ortak devriye yaptığı alan TSK’nın terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus bölgesiyle sınıra sahip. TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Menbiç merkezine olası bir hareketliliğinde söz konusu yerler kullanılacak güzergâhlar arasında yer alıyor. Menbiç’in batı kırsalındaki Arima’da da Rus ve rejim güçlerinin birlikte kurduğu bir kontrol noktası bulunuyor.
Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde en büyük yerleşim merkezlerinden biri olan Maraat El Numan ve Kafr Zayta’ya iki gün önce başlattığı saldırıların devam ettiği bilgisini paylaştı. Kaynaklar, çoğunlukla toplarla vurulan yerlerde sivil halktan ölen ve yaralananların olduğunu, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Rejimin, radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) unsurlarının bulunduğu gerekçesiyle vurduğu bu bölgelerin önemli bir kesiminde kontrol hâlâ ılımlı muhaliflerin elinde.
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