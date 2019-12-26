ABD ve Rusya taahhüt etmişti ama PKK/YPG ‘güvenli bölgeden’ çekilmedi

TERÖR örgütü PKK/YPG, Rusya ve ABD’nin taahhüdüne rağmen güvenli bölge içinde varlığını sürdürürken Esed rejimi ve Rus güçleri yalnızca bölgenin çevresine yerleşti.

REJİM KIYAFETİ GİYDİLER

AA muhabirinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Menbiç, Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçe merkezleri ile Ayn İsa beldesi hâlâ terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinde bulunuyor. Menbiç’teki sözde genel karargâh binasında halen var olan örgüt mensupları, Ayn İsa beldesinde postane ve adliye binasında faaliyet gösteriyor. Aynularab’da rejim güçlerinin kıyafetlerini giyen PKK/YPG’li teröristler, araçlarına Rusya bayrağı asıyor. Teröristler bu ilçede tünel kazmaya da devam ediyor.

KAMIŞLI’DA TÜNEL KAZIYORLAR

Barış Pınarı harekâtından sonra Kamışlı’da işgal ettiği bazı noktalardan Haseke’ye çekilen örgüt, kısa süre sonra ilçedeki Himo, Sanayi Bölgesi gibi noktalarda bulunan kamplarına geri döndü. Örgüt, Kamışlı’da da tünel kazmayı sürdürüyor. Söz konusu yerleşimlerde PKK/YPG’ye bağlı sözde asayiş güçleri de tam faaliyet gösteriyor. Rejim güçleri, Kamışlı-Malikiye arasında ve Kobani’de Türkiye sınır hattı boyunca, Ayn İsa’nın kuzeyinde M4 otoyolu üstündeki kontrol noktalarında ve Menbiç’te Arima bölgesinde konuşlandı. Rejim, Sacur Çayı bölgesinde ise PKK/YPG ile varlık gösteriyor. Rus güçleri, ABD’nin çekildiği Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Menbiç’teki Saidiye üssünde konuşlandı.

RUSYA VARLIĞINI GENİŞLETTİ

PKK/YPG ile ilişkisini kuvvetlendiren Rusya, 20 kadar askeri polisini, Haseke’nin PKK/YPG’nin işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktaya gönderdi. Ayrıca Rusya, Tişrin Barajı’na, Aynularab’ın kuzeybatısındaki İzaa noktasına ve Aynularab’ın (Kobani) güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi’ne de yerleşti. Rusya ayrıca Kamışlı Havaalanı’ndaki mevcut noktasını da genişletti.

BİLGİ NOTU

ABD, Barış Pınarı harekâtının güvenli bölge olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 km derinlikteki alandan PKK/YPG’nin çekileceğini, Rusya da askeri polisiyle rejim güçlerinin söz konusu bölgeye gireceğini taahhüt etmişti.

CERABLUS’TA UZAKTAN KUMANDALI SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin Cerablus ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü iki motosikleti patlatması sonucu 14 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG’nin, Fırat Kalkanı harekât bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde masum sivilleri hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatan teröristlerin, çocukların da bulunduğu 14 sivili yaraladığı kaydedildi.