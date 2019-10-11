ABD ve Rusya kınamaya karşı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB ülkelerinin talebiyle dün yapılan kapalı oturumda bazı ülkeler BMGK’nın operasyonu ortak açıklamayla kınamasını teklif etti. Ancak hem ABD hem Rusya buna onay vermedi. Her iki ülke de toplantı çıkışında yaptıkları açıklamalarında “kınama” kelimesini kullanmadı.

RUSYA ABD’Yİ SUÇLADI

Oturum sonrası ABD’yi eleştiren Rusya, Türkiye’nin operasyonunun Washington’un yanlış politikalarının bir sonucu olduğuna değindi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, “Bu operasyon, Suriye’nin kuzeyinde yapılan demografik mühendisliğin bir sonucudur” diye konuştu. Kürtler için en iyi yolun Suriye hükümeti ile doğrudan diyaloğa geçmek olduğunu kaydeden Nebenzya, Türkiye ve Suriye’nin de Adana Anlaşması’na uygun olarak diyalog kurması gerektiğini savundu. Nebenzya ayrıca, eğer BMGK’da bir karar alınacaksa sadece Türkiye’nin değil, Suriye’deki tüm “yasadışı askeri varlıkların” konuşulması gerektiğini söyledi.

‘SORUMLULUK TÜRKİYE’DE’

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Kraft toplantı sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye’nin operasyonunu desteklemediğini, Türkiye’nin artık bölgede tutuklu DEAŞ militanlarından sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgede yaşayan Hıristiyanların güvenliğinin de Türkiye’nin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Kraft, “Türkiye kurallara göre oynayıp tüm halkların güvenliğini sağlamalı” ifadelerini kullandı.

5 AB ÜLKESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya ve Belçika’dan oluşan 5 AB ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada ise, Türkiye’nin eylemlerinin DEAŞ karşıtı operasyonları tehdit ettiği ve Suriye’nin kuzeyini istikrarsızlaştıracağı öne sürüldü. Mültecilerin Suriye’ye geri dönüşlerinin uluslararası kurallara göre yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye’nin müttefik, NATO ortağı ve DEAŞ’a karşı koalisyonun bir üyesi olduğu biliyoruz. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu önemli rolünü görüyor ve tüm tarafları sivillerin güvenliğini sağlanmaları için teşvik etmeye devam ediyoruz” denildi. (Razi CANİKLİGİL / WASHINGTON)

İRAN VE İSRAİL’DEN BENZER SÖYLEM

İRAN Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den Suriye’nin kuzeyinde başlatılan askeri harekâtı derhal durdurarak, ülkedeki tüm askerlerini çekmesini talep etti. Bakanlığın sitesinde yayınlanan resmi açıklamada bölgedeki insani durumdan endişe edildiği ve sivillerin hayatının tehlikeye atıldığı öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı operasyonun ardından Ankara’ya planlanan ziyaretini iptal etti. İran devlet televizyonunun duyurduğu haberde ‘iptal’ gerekçesi açıklanmadı. İran’ın Türkiye’nin harekâta başladığı çarşamba günü Türkiye sınırı yakınlarında daha önce planlanmayan bir askeri tatbikat düzenlemesi ise dikkat çekiyor.

TRUMP’I ELEŞTİRMEDİ

İsrail’de ise seçim sonuçlarının ardından hükümet kurmakta zorlanan Başbakan Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin işgalini sert bir şekilde kınadıklarını belirtirken, Türkiye ve desteklediği milislerin ‘etnik temizlik’ yapma niyetlerinde olduğunu iddia etti. Netanyahu, Trump’ın Türkiye’nin harekât bölgesindeki ABD askerlerini çekmesinin ardından Trump’a yönelik hiçbir eleştiride bulunmadığı için ülkesinde tepki çekiyor. Netanyahu ayrıca, İsrail’in ‘Kürt halkına’ insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu da belirtti.

LAVROV: DİYALOG KURULMALI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı bağlamındaki açıklamasında, Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog kurulması üzerinde çalışacaklarını söyledi. Lavrov, “(Türkiye ve Şam arasında) Böyle bir diyalog kurulmasının her iki ülkenin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Kürtlere gelince, onların da bir an önce merkezi Suriye yönetimiyle görüşme masasına oturmaları gerekiyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov da, harekât sırasında sivillerin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Uşakov, “Türkiye’nin gerçekleştirdiği askeri harekatı insani açıdan değerlendiriyoruz. O bölgedeki sivil halk arasında can kaybı yaşanması kabul edilemez. Suriye’nin kuzey bölgelerinde istikrar için bölgedeki tüm etnik ve dini gurupların çıkarları gözetilmeli” dedi.

ALTUN, KÜSTAH NETANYAHU’YA YANIT VERDİ

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına yönelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “işgal ve etnik temizlik” iddialarına sert tepki gösterdi. Altun, Twitter’dan yayınladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri. Suriyeli Kürtler, Türkiye’deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye’nin koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz.”

ABD’Lİ SENATÖRLERDEN SKANDAL YAPTIRIM PAKETİ

ABD Senatosu’nun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlatılan “Barış Pınarı harekâtı” dolayısıyla Türkiye’ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi. Trump’ın Suriye’den asker çekme kararına karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan pakette Türkiye’yi hedef alan ağır maddelere yer verildi. Yaptırım taslağını Twitter’dan paylaşan Graham, Kongre’deki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

Yaptırım paketi tasarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bazı bakanların adı yer aldı. Pakette, TSK’ya uçak, araç ve ilgili tüm parça satışının durdurulması çağrısı yapılıyor. Ayrıca enerji ve petrol üretimini destekleyen teknoloji satışı konusunda Türkiye ile işbirliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle CAATSA yaptırımlarının devreye sokulması isteniyor.

Tasarının hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi gerekiyor. Kongrenin her iki kanadında da 3’te 2 çoğunluk sağlanamazsa Trump’ın veto yetkisi bulunuyor.

NATO: ‘ORTAK DÜŞMANIMIZ IŞİD’

Bugün planlanan İstanbul temasları öncesinde dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtında ölçülü olmasını ve Suriye’nin kuzeyinde insani acılardan kaçınmasını beklediğini söyledi. Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi sonrası kameralar karşısına geçen Genel Sekreter, “Ortak düşmanımız IŞİD’e karşı birlikte hareket etmeye devam etmemiz gerektiğini hatırlamalıyız” dedi.

Bu arada dün, NATO üyesi Norveç, Suriye’de başlatılan operasyon nedeniyle Türkiye’ye silah satışının askıya alındığını duyurdu.