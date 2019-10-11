ABD ve Rusya kınamaya karşı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD ve Rusya kınamaya karşı
GeriDünya ABD ve Rusya kınamaya karşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD ve Rusya kınamaya karşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ve Rusya kınamaya karşı

Barış Pınarı harekâtı gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ortak karar alamadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB ülkelerinin talebiyle dün yapılan kapalı oturumda bazı ülkeler BMGK’nın operasyonu ortak açıklamayla kınamasını teklif etti. Ancak hem ABD hem Rusya buna onay vermedi. Her iki ülke de toplantı çıkışında yaptıkları açıklamalarında “kınama” kelimesini kullanmadı.

RUSYA ABD’Yİ SUÇLADI

Oturum sonrası ABD’yi eleştiren Rusya, Türkiye’nin operasyonunun Washington’un yanlış politikalarının bir sonucu olduğuna değindi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, “Bu operasyon, Suriye’nin kuzeyinde yapılan demografik mühendisliğin bir sonucudur” diye konuştu. Kürtler için en iyi yolun Suriye hükümeti ile doğrudan diyaloğa geçmek olduğunu kaydeden Nebenzya, Türkiye ve Suriye’nin de Adana Anlaşması’na uygun olarak diyalog kurması gerektiğini savundu. Nebenzya ayrıca, eğer BMGK’da bir karar alınacaksa sadece Türkiye’nin değil, Suriye’deki tüm “yasadışı askeri varlıkların” konuşulması gerektiğini söyledi.

‘SORUMLULUK TÜRKİYE’DE’

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Kraft toplantı sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye’nin operasyonunu desteklemediğini, Türkiye’nin artık bölgede tutuklu DEAŞ militanlarından sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgede yaşayan Hıristiyanların güvenliğinin de Türkiye’nin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Kraft, “Türkiye kurallara göre oynayıp tüm halkların güvenliğini sağlamalı” ifadelerini kullandı.

5 AB ÜLKESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya ve Belçika’dan oluşan 5 AB ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada ise, Türkiye’nin eylemlerinin DEAŞ karşıtı operasyonları tehdit ettiği ve Suriye’nin kuzeyini istikrarsızlaştıracağı öne sürüldü. Mültecilerin Suriye’ye geri dönüşlerinin uluslararası kurallara göre yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye’nin müttefik, NATO ortağı ve DEAŞ’a karşı koalisyonun bir üyesi olduğu biliyoruz. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu önemli rolünü görüyor ve tüm tarafları sivillerin güvenliğini sağlanmaları için teşvik etmeye devam ediyoruz” denildi. (Razi CANİKLİGİL / WASHINGTON)

ABD ve Rusya kınamaya karşı

İRAN VE İSRAİL’DEN BENZER SÖYLEM

İRAN Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den Suriye’nin kuzeyinde başlatılan askeri harekâtı derhal durdurarak, ülkedeki tüm askerlerini çekmesini talep etti. Bakanlığın sitesinde yayınlanan resmi açıklamada bölgedeki insani durumdan endişe edildiği ve sivillerin hayatının tehlikeye atıldığı öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı operasyonun ardından Ankara’ya planlanan ziyaretini iptal etti. İran devlet televizyonunun duyurduğu haberde ‘iptal’ gerekçesi açıklanmadı. İran’ın Türkiye’nin harekâta başladığı çarşamba günü Türkiye sınırı yakınlarında daha önce planlanmayan bir askeri tatbikat düzenlemesi ise dikkat çekiyor.

TRUMP’I ELEŞTİRMEDİ

İsrail’de ise seçim sonuçlarının ardından hükümet kurmakta zorlanan Başbakan Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin işgalini sert bir şekilde kınadıklarını belirtirken, Türkiye ve desteklediği milislerin ‘etnik temizlik’ yapma niyetlerinde olduğunu iddia etti. Netanyahu, Trump’ın Türkiye’nin harekât bölgesindeki ABD askerlerini çekmesinin ardından Trump’a yönelik hiçbir eleştiride bulunmadığı için ülkesinde tepki çekiyor. Netanyahu ayrıca, İsrail’in ‘Kürt halkına’ insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu da belirtti.

LAVROV: DİYALOG KURULMALI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı bağlamındaki açıklamasında, Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog kurulması üzerinde çalışacaklarını söyledi. Lavrov, “(Türkiye ve Şam arasında) Böyle bir diyalog kurulmasının her iki ülkenin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Kürtlere gelince, onların da bir an önce merkezi Suriye yönetimiyle görüşme masasına oturmaları gerekiyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov da, harekât sırasında sivillerin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Uşakov, “Türkiye’nin gerçekleştirdiği askeri harekatı insani açıdan değerlendiriyoruz. O bölgedeki sivil halk arasında can kaybı yaşanması kabul edilemez. Suriye’nin kuzey bölgelerinde istikrar için bölgedeki tüm etnik ve dini gurupların çıkarları gözetilmeli” dedi.

ABD ve Rusya kınamaya karşı

ALTUN, KÜSTAH NETANYAHU’YA YANIT VERDİ

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına yönelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “işgal ve etnik temizlik” iddialarına sert tepki gösterdi. Altun, Twitter’dan yayınladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri. Suriyeli Kürtler, Türkiye’deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye’nin koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz.”

ABD’Lİ SENATÖRLERDEN SKANDAL YAPTIRIM PAKETİ

ABD Senatosu’nun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlatılan “Barış Pınarı harekâtı” dolayısıyla Türkiye’ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi. Trump’ın Suriye’den asker çekme kararına karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan pakette Türkiye’yi hedef alan ağır maddelere yer verildi. Yaptırım taslağını Twitter’dan paylaşan Graham, Kongre’deki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

ABD ve Rusya kınamaya karşı

Yaptırım paketi tasarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bazı bakanların adı yer aldı. Pakette, TSK’ya uçak, araç ve ilgili tüm parça satışının durdurulması çağrısı yapılıyor. Ayrıca enerji ve petrol üretimini destekleyen teknoloji satışı konusunda Türkiye ile işbirliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle CAATSA yaptırımlarının devreye sokulması isteniyor.
Tasarının hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi gerekiyor. Kongrenin her iki kanadında da 3’te 2 çoğunluk sağlanamazsa Trump’ın veto yetkisi bulunuyor.

ABD ve Rusya kınamaya karşı

NATO: ‘ORTAK DÜŞMANIMIZ IŞİD’

Bugün planlanan İstanbul temasları öncesinde dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtında ölçülü olmasını ve Suriye’nin kuzeyinde insani acılardan kaçınmasını beklediğini söyledi. Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi sonrası kameralar karşısına geçen Genel Sekreter, “Ortak düşmanımız IŞİD’e karşı birlikte hareket etmeye devam etmemiz gerektiğini hatırlamalıyız” dedi.

Bu arada dün, NATO üyesi Norveç, Suriye’de başlatılan operasyon nedeniyle Türkiye’ye silah satışının askıya alındığını duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump teyit etti: İbrahim al-Asiri iki yıl önce öldürüldü
Son dakika... Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan kritik sözler
"Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları alıkoyuyor"
ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı! Trump'tan ilk açıklama