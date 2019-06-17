ABD ve Rusya arasında ‘dijital’ soğuk savaş

AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmesinden endişe eden ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığını yazdı. Eski ve hâlâ görevde olan hükümet yetkililerinin ifadelerine dayanan haberde, ABD’nin Rusya’daki elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) kaynaklarının, Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya’ya karşı aynı alanda daha atak stratejiler izlendiği vurgulandı. Haberde, gizli siber operasyonlara ilişkin detay vermekten kaçınan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin “Geçen yıl boyunca dijital müdahaleler çok daha agresif bir hale geldi. Birkaç yıl önce asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz” ifadeleri paylaşıldı. ABD’li yetkililer Rusya’ya karşı ‘koz’ olarak tutulmak istenen özel eylemler hakkında detay vermekten kaçındı.

SİBER SALDIRILAR

NYT, ABD ve Rusya’nın karşılıklı siber taarruzlarının dijital Soğuk Savaş’ı tırmandırma riski bulunduğunu yazdı. ABD stratejisinin artık savunmadan daha çok saldırıya yönelik değiştiği ve Washington ile Moskova arasında çıkabilecek bir çatışmada ABD’nin siber saldırılar yapabilecek kozu elinde bulundurduğu uyarısının verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor. Haberde, ABD Siber Komutanlığı tarafından 2020 seçimleri için Rusya’nın ABD’deki bazı kilit eyaletlerde elektrik kesintileri deneyebileceği ihtimaline de bakıldığı ve bunun için caydırıcı stratejilere ihtiyaçları olduğu kaydedildi.

BİLGİ NOTU



ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının ilk iki yılı, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a yardım ettiği iddialarıyla geçti. Trump’ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli işbirliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017’de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in başlattığı soruşturma mart ayında tamamlanmıştı. Mueller soruşturması, Trump’a ilave suçlama yöneltmeden kapanmıştı.

TRUMP NYT’YE ÇATTI:



‘Halk düşmanları’ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediği iddiasını haberleştiren New York Times’a çok sert tepki gösterdi. Trump, Twitter hesabından, “İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanları” ifadesini kullandı.