Son dakika... ABD ve İsrail, UNESCO'dan ayrıldı
ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan resmi olarak ayrıldılar.
ABD ve İsrail, İsrail karşıtı önyargıları güçlendirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan resmi olarak ayrıldılar.
Paris merkezli kuruluş, Doğu Kudüs'te işgalci güç olarak gördüğü İsrail'i sık sık eleştirmesi ile biliniyor. Filistin'in UNESCO'ya 2011 yılında tam üye olması da İsrail yönetimi tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı.
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