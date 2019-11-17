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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: EPA-EFE
17.11.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatını erteledi

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ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatını erteledi

Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi çabalarına zarar vermemesi için ay sonunda düzenlemeyi planladıkları ortak askeri tatbikatı ertelediği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Esper, bu ay sonunda yapılması planlanan Ortak Uçuş Tatbikatı'nı erteleme kararı aldıklarını paylaşarak "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için en iyi yolun diplomasi olduğunu kaydetti.

Seul ve Washington yönetimleri, geçen yıl da Kuzey Kore'yi provoke etmeme çabasıyla bazı ortak tatbikatları iptal etmişti.

KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINMASI İÇİN TRUMP-KIM ZİRVELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

PYONGYANG-WASHINGTON NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ İLK GÜNÜNDE KESİLMİŞTİ

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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