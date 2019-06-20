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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.06.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

ABD ve Çin yetkilileri Xi-Trump zirvesi öncesi görüşecek

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ABD ve Çin yetkilileri Xi-Trump zirvesi öncesi görüşecek

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 zirvesinde yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi öncesinde, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşecekler.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi’nde konuşan Lighthizer, önümüzdeki iki gün içinde Liu He ile telefonda görüşeceğini ve görüşmenin Osaka’da Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in katılımı ile yüz yüze devam edeceğini söyledi.

China Daily gazetesinde yer alan editör değerlendirmesinde ise, her iki tarafında ciddi diyalog havasında oldukları, ancak tek bir toplantının her şeyi çözmesinin muhtemel olmadığı vurgulandı.

Komünist Parti’nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde de, "Müzakerelerden iyi bir sonuç alınması için, Çin’in direnmesi ve korkmaması gerekli. Taraflar arasında er ya da geç bir anlaşmaya varılacak.

Ancak Çin sabırsız veya korkudan geri adım atar olmamalı" değerlendirmesi yapıldı.

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