ABD temsilcisi ve Abbas arasında söz düellosu!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp, bizimle hareket edip, Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz" dedi.

Trump'ın Ortadoğu arabulucusu yaptığı damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Jason D. Greenblatt'ın da katıldığı oturumda Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Trump yönetiminin ABD'nin barışçı ve iki devletli çözüm taahhüdünü terk ettiğini söyledi. ABD'nin artık Ortadoğu barışı için arabuluculuk yapamayacağını belirten Abbas, ABD'nin değil, BM'nin sponsorluğunda bu yıl uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı. Hedefi de Filistin devletinin tanınıp BM üyesi yapılması ve iki devletli çözüm için takvim açıklanması olarak koydu.

Abbas şöyle konuştu: ''Trump ile 2017 yılında dört kez görüştük ve kendisine tarihi bir anlaşmaya varmaya kesinlikle hazır olduğumuzu söyledik. Ama yine de bu yönetim pozisyonunu netleştirmedi. İki devletli çözüm mü, yoksa (İsrail işgalini kalıcılaştıracak) tek devletli çözüm mü istiyor?''

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İsrail-Filistin sorunu nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda kişinin acı çektiğini, Gazze'de 'terör örgütü' diye nitelediği Hamas yönetimi altında Filistinlilerin korkunç şartlar altında yaşadığını dile getirdi.

Trump yönetiminin Filistin halkına karşı olmadığını savunup ''Filistin halkının çektiği acıların farkındayız. ABD, barış için bugün burada Filistin Yönetimi'ne elini uzatıyor'' diyen ABD Temsilcisi şöyle devam etti: ''ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından mutsuz oldunuz. Bu bu kararı sevmek ya da kabul etmek zorunda değilsiniz, ama şunu bilmelisiniz ki, bu karar değişmeyecek.''

'PEŞİNİZDEN KOŞMAYACAĞIZ'

Abbas'ın konuşmasını yaptıktan sonra salondan ayrılmasına karşın Haley doğrudan Filisitin liderine seslendi: ''ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp, bizimle hareket edip Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz… Müzakerecilerimiz arkamda oturuyor. Konuşmaya hazırlar ama peşinizden koşmayacağız, seçim sizin Sayın Abbas.''

MÜZAKERE ÇAĞRISI VAR, FİLİSTİN DEVLETİ VAADİ YOK

Daha önceki ABD diplomatlarının tersine barış müzakerelerinin Filistin devletiyle sonuçlanacağına dair bir vaatte bulunmayan Haley, bir mülakatta ABD'yi Abbas'a darbe yapmaya çalışmakla suçlarken kendisinden ''Çenesini kapayıp sorunun Filistin liderliği olmadığını anlasın'' diye söz eden Filistinli müzakereci Saab Erekat'a yanıt verdi: ''Çenemi kapatmayacağım, bilakis saygılı şekilde acı gerçekleri söylemeye devam edeceğim.''

Trump yönetiminin en şahin yetkilisi olarak tanınan Haley, BM'yi İsrail konusunda 'taraflı ve orantısız' olmakla da suçladı.

Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından beri Filistinli yetkililer ABD'li yetkililerle her türlü görüşme ve buluşmayı boykot ettiğinden Trump'ın üst düzey temsilcileri aylardır ilk kez Abbas ile aynı çatı altında bulundu.

İSRAİL'DEN ABBAS'A KORKAKLIK SUÇLAMASI

Ancak Abbas'ın BM Genel Sekreteri António Guterres ve BM'nin Ortadoğu Temsilcisi Nikolay Mladenov ile selamlaşma faslına bile girmeden konuşmasını yapıp çıkan Abbas'ı İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon 'korkaklıkla' suçladı.

Danon ''Bir kez daha kaçıyor. Taleplerini masaya bırakıp çekip gitti. Sonuçları sizin sağlamanızı bekliyor. Ama bu iş öyle yürümez. Sonuca ulaşmanın tek yolu doğrudan müzakere yapmaktır'' dedi.