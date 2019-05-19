ABD uyardı: Körfez hava sahasında risk arttı
İran ile ABD arasında gerginlik devam ederken, Amerikan Federal Havacılık İdaresi, bölgedeki sivil uçuşlara dair önemli bir uyarı yayınladı. Buna göre Basra ve Umman Körfezi üzerinde uçan yolcu uçakları, bölgedeki artan askeri hareketlenme ve siyasi gerilim nedeniyle ‘yanlış tanımlanma’ riskiyle karşı karşıya kalabilir.
WASHINGTON ile Tahran arasında gerilim sürerken, ABD’den havayolu şirketlerini ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. ABD’de Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimler nedeniyle Basra ve Umman Körfezi üzerinde uçan havayolu şirketlerini güvenlik riskine karşı uyardı. FAA, ABD’nin Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) büyükelçilikler aracılığıyla yayımladığı uyarıda, bu bölgeler üzerinde uçan yolcu uçaklarının, bölgedeki artan askeri hareketlenme ve siyasi gerilim nedeniyle “yanlış tanımlanma” riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Uyarıda, uçakların seyrüsefer sistemlerine dışarıdan müdahale edilebileceği veya önceden uyarı yapılmaksızın iletişimlerinin kesilebileceği kaydedildi.
31 YIL ÖNCEKİ OLAY
Uyarı, 1988’de ABD ile İran arasında Basra Körfezi’nde yaşanan bir deniz muharebesi sırasında Amerikan donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinin, Tahran-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait Airbus A300 yolcu uçağını, İran’a ait F-14 savaş uçağı sanarak vurduğu olayı akıllara getirdi. Olayda uçakta bulunan 66’sı çocuk 290 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, geçen haftalarda İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla ‘USS Abraham Lincoln’ Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü körfeze sevk etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da, gelişmeler üzerine 15 Mayıs’ta Bağdat Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak’ı terk etmesini istemişti. Bu arada İngiliz Reuters’a konuşan kaynaklar ABD’li enerji şirketi Exxon Mobil’in Irak’taki tüm yabancı personelini tahliye ettiğini söyledi. Bahreyn hükümeti de vatandaşlarından İran ve Irak’ı terk etmelerini istedi. Öte yandan İsrailli Jerusalem Post gazetesinin Suudi Şarkul Avsat gazetesinden aktardığına göre Suudi Arabistan ve müttefiki Körfez devletleri, topraklarında İran’a karşı ABD’nin asker takviyesi talebini onayladı.
ZARİF: SAVAŞ ÇIKMAZ
İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile savaş çıkmayacağından emin olduklarını söyledi. Zarif, resmi ziyarette bulunduğu Pekin’de İran resmi ajansı IRNA’ya açıklamalarda bulundu. ABD ile savaş ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, “Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran’ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki bazı isimlerin İran’a karşı savaş arzuladığını söyleyen Zarif, “Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı, ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor” dedi.
‘TELEFON BEKLİYORUZ’
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, Trump yönetimi, Tahran ile görüşmeye açık, ancak Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’deki milisleri desteklediği gerekçesiyle İran’a yönelik yaptırımlar artacak. Bir ABD’li yetkili WSJ’ye yaptığı açıklamada, “Telefonun yanında duruyoruz” diyerek Tahran’ın kendileri ile temas kurmasını beklediklerini söyledi. İsrail basını 16 Mayıs’ta, İranlı yetkililerin Trump’ın “kendisini aramaları” için İsviçre’ye bıraktığı telefon numarasını aldığını iddia etmişti.
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