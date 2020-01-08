Son dakika: Peş peşe hamleler.. ABD üsleri vurulurken bunu paylaştı

ABD ile İran arasındaki gerilim İranlı General Kasım Süleymani suikastından sonra en uç noktaya ulaştı.

İran, ABD'nin saldırılarına gece yarısından sonra Irak’taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla cevap verdi.

Füze saldırısından sırasında, İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski başkanı Saeed Jalili'nin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Jalili, Trump'ın Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün paylaştığı Amerikan bayrağına misilleme yaparak Twitter hesabından İran bayrağını paylaştı.

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.

İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve ABD'nin yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği belirtildi.