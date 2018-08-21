ABD-Ürdün zirvesinde ilginç sözler
ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi.
Kral’ın geçen ay Washington ziyaretinde yaşandığı öne sürülen konuşmaya göre Abdullah, Trump’a “Genç Filistinlilerin birçoğu iki devletli çözümü artık istemiyor ancak İsraillilerle herkese eşit hakların verildiği tek bir devlette yaşamayı arzu ediyor. Sonuç ise İsrail’in Yahudi niteliğini kaybetmesi olacak” dedi.
Trump buna karşılık, “Söylediğin mantıklı. (Tek devletli çözüm senaryosunda) İsrail’in başbakanı birkaç yıl içinde Muhammed isminde biri olacak” dedi.
İsrail yayın kuruluşu Kanal 10’un haberinde Kral Abdullah’ın Trump’tan Ortadoğu barış planını şimdi açıklamamasını talep ettiği de ifade edildi.
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