ABD uçak gemisini yollamış dünya şoka girmişti... Bomba iddia

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD uçak gemisini yollamış dünya şoka girmişti... Bomba iddia
GeriDünya ABD uçak gemisini yollamış dünya şoka girmişti... Bomba iddia
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
08.05.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

ABD uçak gemisini yollamış dünya şoka girmişti... Bomba iddia

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD uçak gemisini yollamış dünya şoka girmişti... Bomba iddia

Donald Trump yönetimindeki "şahin" bir grubun, "İran'ın bölgedeki bazı Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu" şeklindeki istihbaratı abartarak bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesini sağladığı ileri sürüldü.

Amerikan Daily Beast haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan iddia, Amerikan kamuoyunda yankı buldu.

Haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başını çektiği Beyaz Saray'daki "şahin" bazı isimlerin, İran'la ilgili bir istihbaratı olduğundan daha büyük bir tehdit olarak yorumlayıp bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesinde önemli rol oynadıkları iddia edildi.

İSTİHBARAT DOĞRU, REAKSİYON ABARTILI

Daily Beast'e konuşan bir yetkili, söz konusu istihbaratın doğru olduğunu, ancak yönetimin bu istihbarata aşırı tepki vererek bölgeye uçak gemisi gönderdiğini belirtti.

Bir diğer yetkili ise söz konusu istihbarata göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, "Irak'taki İran'a bağlı güçlere Amerikan birliklerine yönelik saldırı konusunda talimat verdiğinin" bildirildiğini söyledi.

Bu istihbaratın ele alındığı toplantıda verilecek karşılığın "büyütüldüğünü" kaydeden yetkili, "Buradaki risk, yanlış hesap yapıp tansiyonu artıran düşük seviyeli (İran adına hareket eden) bir 'proxy' birimidir. Tehdit, betimlendiği kadar yakın olmasa da biz bu reaksiyonumuzla istihbarata bir mesaj gönderiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, pazar günü Beyaz Saray'da yapılan ulusal güvenlik toplantısına katılan bazı isimlerin İran'a çok güçlü bir mesaj gönderilmesini savundukları, bunun sonucunda da uçak gemisi taarruz grubunun gönderilmesi kararının çıktığı iddia edildi.

BOLTON DUYURUYU YAPMIŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, pazar günü yaptığı açıklama ile USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubunun bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini bildirmişti. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde İsrail istihbaratının ABD'ye İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia edilmişti. 

İstihbarat İsrailden geldi ABD sevk etti... Sular ısınıyor
İstihbarat İsrail'den geldi ABD sevk etti... Sular ısınıyor!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek

Almanya'dan çok önemli İran açıklaması

Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

ABD'den kritik Çin kararı!