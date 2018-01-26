ABD Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadı

Moskova’nın 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılacak kongreye odaklandığını ifade eden Zaharova, Ankara’nın güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için Afrin operasyonunu gerçekleştirdiğini belirterek, ABD’nin Türkiye’ye Kürtler konusunda verdiği hiçbir sözü tutmadığını ve bu nedenle iki ülke arasında güven bunalımı yaşandığını ifade etti. Zaharova, Suriye ihtilafının başından beri Kürt kartının sürekli oynandığına dikkat çekerek, “Batılı ülkeler bu kartı Kürt halkı çıkarları için oynamıyor. Devamlı kendi çıkarları için kullanıyor. Bir daha tekrarlıyorum. Rusya başından beri Kürtlerin siyasi çözüm sürecinde yer almasını isteyen ülkedir” dedi. ◊ Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afrin harekâtı sonrası ilk basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Moskova’nın 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılacak kongreye odaklandığını ifade eden Zaharova, Ankara’nın güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için Afrin operasyonunu gerçekleştirdiğini belirterek, ABD’nin Türkiye’ye Kürtler konusunda verdiği hiçbir sözü tutmadığını ve bu nedenle iki ülke arasında güven bunalımı yaşandığını ifade etti. Zaharova, Suriye ihtilafının başından beri Kürt kartının sürekli oynandığına dikkat çekerek, “Batılı ülkeler bu kartı Kürt halkı çıkarları için oynamıyor. Devamlı kendi çıkarları için kullanıyor. Bir daha tekrarlıyorum. Rusya başından beri Kürtlerin siyasi çözüm sürecinde yer almasını isteyen ülkedir” dedi.