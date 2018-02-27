ABD, terör örgütü listesine o grupları da aldı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika, Filipinler, Bangladeş, Somali, Tunus ve Mısır'da DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle çeşitli grupların terör listesine alındığı duyuruldu.

YARDIMCI OLACAKTIR

Listeye alınan gruplar, DEAŞ-Batı Afrika, DEAŞ-Filipinler, DEAŞ-Bangladeş, DEAŞ-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, DEAŞ-Mısır ve Maute grubu olarak açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Yöneticisi Nathan Sales, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye ve Irak dışındaki yapılanmalarının hedef alındığını kaydetti. Sales, "Bu gruplar ve ilişkili kişiler çok ciddi bir şekilde terör eylemlerine karışma riski içerisindedirler. Bu grupların terör listesine alınması ABD güvenlik güçleri ve diğer ülkelere yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.