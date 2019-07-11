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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
11.07.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası

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ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, sosyal medya platformu Twitter'daki takipçilerini engellemesi sebebiyle dava açıldı.

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, Twitter'da takipçilerini engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, eski New York eyalet meclisi üyeleri Dov Hikind ve Joseph Saladino tarafından açılan davada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da kullanıcılarını engellememesi yönündeki mahkeme kararı örnek gösterildi ve aynısının Ocasio Cortez'e de uygulanması gerektiği savunuldu.

Davacılar, yasaların tüm politikacılara eşit uygulanması gerektiğini kaydetti.

Saladino, Twitter'da "Trump'ın insanları engellemesine izin verilmiyor, standartlar herkese eşit mi uygulanacak?" paylaşımını yaptı.

Hikind, Cortez'in Twitter'da "Yahudi değerlerinin sadık savunucusu" olması nedeniyle kendisini engellediğini iddia ederken, "kamuya açık bir foruma" katılımının önüne geçildiğini belirtti.

Hikind'in Cortez'i, ABD hükümetinin Meksika sınırındaki faaliyetlerini "toplama kampına" benzetmesinin ardından eleştirdiği kaydedildi.

Konu hakkında henüz yorum yapmayan Cortez'in 4,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Hafta başında ABD federal temyiz mahkemesi, Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar vermişti.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada, sosyal medyayı kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetmişti.

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