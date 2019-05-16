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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 00:45, Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: Skandal Türkiye tasarısı

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ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: Skandal Türkiye tasarısı

ABD Temsilciler Meclisine sunulan yeni karar tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması isteniyor.

New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Dışilişkiler Komitesi‘ne bir karar tasarısı sundu.

Türkiye'nin Rusya ve İran ile iş birliği yaptığı belirtilen tasarıda, "Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor." ifadeleri yer aldı.

Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programının yanı sıra ABD'den birçok silah ve araç aldığı belirtilerek, Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye Patriot satışına tam destek verdiği ifade edildi.

"SATIŞI DURDURUN" ÇAĞRISI

Temsilciler Meclisinin S-400 alımı dolayısıyla Türkiye'yi kınadığı belirtilen tasarıda, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması ve Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması çağrısında bulunuluyor.

Tasarıda Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasının, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında "önemli bir işlem" olarak kabul edildiği belirtilirken, S-400'leri teslim alması durumunda CAATSA yasası kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımların tam uygulanması istenildi.

Tasarıda, ayrıca Türkiye'ye S-400 alımının iptal etmesi çağrısı yapıldı.

YASA TASARISI DA SUNULMUŞTU

Benzer içeriğe sahip ancak Kanun Tasarısı olan iki tasarı da geçen aylarda Senato ve Temsilciler Meclisine sunulmuştu. "NATO'nun Hava Sahasını Koruma Tasarısı" başlığı ile sunulan tasarılarda, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngörüyordu.

ABD KONGRESİ‘NDE YASA VE KARAR TASARILARI

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanı‘nın imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.

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