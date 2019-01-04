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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'dan önemli açıklamalar

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'dan önemli açıklamalar

ABD Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, "Yerlilerden çalınan ve siyahi kölelerin sırtında kurulan bu toprakları, kaynaşma ve dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız." dedi.

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi olan Omar, Kongre'deki yemin töreninin ardından adına düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda buldu.

Omar, çok heyecanlı olduğunu ve kendi bölge halkını temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Ayrıca demokrasiyi düzeltmek ve insanlar için mücadele etmek konusunda çalışma fırsatı verildiği için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yemin töreni esnasında 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmesinin anlamına ilişkin soruya cevap veren Omar, "Dedem bana siyasetle ilgilenmem konusunda ilham olan kişidir. Normalde burada bizlerle olması gerekirdi ama 2013'te vefat etti. Biliyorum ki bugün burada olmayı çok isterdi. Bu yüzden (onun) ruhen bizimle olmasını istediğim için ona ait olan Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ettim." dedi.

"İLK MÜSLÜMAN SİYASETÇİ KEİTH ELLİSON VİZYON AŞILADI"

Omar, 2006'da yine Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi seçilen ilk Müslüman Keith Ellison'un, geçmişte mülteci olan kendisine ve ülke genelindeki bir çok Müslümana ABD siyasetinde yer edinmesi konusunda vizyon aşıladığını anlattı.

ABD'nin 2016 başkanlık seçimleri sırasında Minnesota'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler hakkındaki nefret söylemlerini hatırlatan Omar, Minnesota halkının 2 yıl sonra kendisini seçerek Trump'a net bir karşılık verdiğini söyledi.

"DİNİ ÖZGÜRLÜK İDEALLERİYLE YETİŞEN BİR ÜLKE YAPACAĞIZ"

Omar, görevi boyunca Başkan Trump yönetimine karşı mücadele vereceğini vurgulayarak, "Yerlilerden çalınan ve siyahi kölelerin sırtında kurulan bu toprakları, kaynaşma ve dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız. Mültecilere uzun yıllar kucak açan bu ülke, onları, halkları temsil etmesi için Washington'a da göndermeye devam edecek." dedi.

ABD Kongresine girmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Omar, Trump yönetimi tarafından ABD'ye giriş yasağı koyulan bir ülkeden geldiğini ve bu yasak 23 yıl önce konulsaydı diğer mültecileri ve Amerikan halkını temsil etme imkanına sahip olamayacağını kaydetti.

Omar, Müslüman olduğu için Kongre'ye girmesinden rahatsız olan aşırı sağcı Amerikalılara da değinerek, "Biz işimizi yapmaya devam ederken, sizler bu acıyla yaşamaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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