ABD Temsilciler Meclisi hükümeti kapanmasını önleyecek geçici bütçeyi onayladı

Amerikan federal hükümetine 23 Mart 2018’e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisinde 182'ye karşı 245 oyla kabul edildi.



2018 mali yılının 5. geçici bütçesi niteliğini taşıyan tasarıya, sadece 17 Demokrat üye destek verirken, 8 Cumhuriyetçi temsilci karşı çıktı.

SENATO’DAN DA GEÇMESİ GEREKİYOR



ABD Temsilciler Meclisinde Demokratların muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.



Bütçe tasarısının Senatodan geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor ancak 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

Bu nedenle, Senatodaki Cumhuriyetçiler ile Demokratların yaklaşık 2 hafta önce yaşananların tekrar etmemesi ve hükümetin bu yıl ikinci kez kapanmaması için geçici bütçe üzerinde anlaşması gerekiyor.



Taraflar arasındaki zorlu müzakerelerin ana konusu ise iki hafta önce olduğu gibi ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programı. Demokratlar DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor. Cumhuriyetçiler ise Demokratların talebine karşılık bütçenin sınır duvarı için finansman içermesini ve göçmenlik sisteminde bazı değişiklikler yapılmasını talep ediyor.



Şu an itibarıyla tasarının Senatodan geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken, oylamanın bugün yapılması bekleniyor.



Kongrenin her iki kanadı, yarın gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 9 Şubat Cuma gününden itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak. Bu, federal hükümetin ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kısmen kapanışı olacak.

Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti. ,

TRUMP: “GÖÇMENLİK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEZSEK HÜKÜMETİ KAPATALIM”



ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer göçmenlik sistemini değiştirmezsek, hükümeti kapatalım. Ülkemiz federal hükümeti kapatmaya değer. Eğer göçmenlik sorunu çözülmezse, hükümetin kapandığını görmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.



Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.