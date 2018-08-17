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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.08.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

ABD vadettiği Suriye fonunu dondurdu

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ABD vadettiği Suriye fonunu dondurdu

ABD yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Nauert, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan'ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi.

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin değişmediğini, DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert'in yanı sıra ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield'ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.

EK FON SÖZÜ TİLLERSON'DAN

Söz konusu toplantıda Suriye'deki süreci değerlendiren McGurk, ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

 

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