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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

ABD şokta... Yağmalamalar başladı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi. Kaliforniya'da ünlüler evlerini terk ederken bölgede yağmalama başladığı belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma County bölgesinde 23 Ekim’de başlayan ve “Kincade” olarak adlandırılan yangın hızla büyüyor. Şu ana kadar 54 bin dönüm arazinin yandığı belirtiliyor. Sabahın erken saatlerinde şiddetli rüzgarların körüklediği ve Kaliforniya’nın güneyini saran yangın ise “Getty” olarak adlandırıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, bir ağaç dalının elektrik tellerine düşmesi sonucu yangının güneye yayıldığını belirtti.

Garcetti, yangının itfaiye ekiplerinin bir hatasından kaynaklanmadığını belirterek, yangının başladığı ana ait görüntüler yayınladı. Garcetti, "Rüzgar ağaç dalını kırdı, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaç elektrik tellerine düştü” ifadelerini kullandı. Kaliforniya’nın kuzeyini saran orman yangını Kincade’in ise San Francisco şehrinden görülebildiği aktarıldı.

YAĞMALAMA BAŞLADI

Kaliforniya’nın kuzeyindeki yangın nedeniyle evlerini terk edenler, geri döndüklerinde eşyalarının çoğunun olmadığını ve evlerinin yağmalandığını belirtti. Yetkililer tahliye edilen bölgelere izinsiz girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

ÜNLÜLER EVLERİNİ TERK ETTİ

Kaliforniya’da evleri bulunan ünlülerden Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, profesyonel dövüşçü ve oyuncu John Cena, Amerikalı bir restorancı, yazar Guy Fieri, aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti.

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, yangının söndürülmesinin haftalar sürebileceğini belirtti.
Yangında evleri kül olan bölge sakinleri ise “Sadece küller var. Bütün hayatımı orada kaybettim. Tek sahip olduğum kıyafetlerim sırtımda” ifadelerini kullandı.

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