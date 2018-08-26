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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL - WASHINGTON
26.08.2018 - 23:45, Son Güncelleme:

ABD siyasetinin önemli ismi kansere yenildi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD siyasetinin önemli ismi kansere yenildi

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin en kıdemli isimlerinden, uzun zamandır beyin kanseriyle mücadele eden Senatör John McCain, geçen cumartesi günü 81 yaşında hayata veda etti. McCain, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu yakından takip eden bir isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi partisi içindeki güçlü muhalifleri arasında başı çeken John McCain, son aylarda kötüleşen sağlık durumu nedeniyle Arizona’daki evinde inzivaya çekilene kadar yılmadan Trump’ın ve “Önce Amerika” ideolojisinin, ABD’yi simgeleyen küresel liderliğin gerektirdiği değerden ve geleneklerden uzaklaştırdığını savundu. İki kez başkan adayı olup kaybeden McCain ölmeden önce kendisine karşı yarışı kazanan eski başkanlar George W. Bush ile Barack Obama’nın cenazesinde konuşma yapmasını istedi. McCain’in, yakınlarına cenazesine Başkan Trump’ın gelmesini istemediğini söylediği de belirtiliyor.

TRUMP’TAN TAZİYE

ABD Başkanı Trump ise McCain’in ölümünün ardından Twitter’da “Senatör John McCain’in ailesine en derin sempatilerim ve saygılarımla. Gönlümüz ve dualarımız sizinle” diye yazdı. Eski bir donanma pilotu olan John McCain, 1967’de önce içinde bulunduğu gemide çıkan ve 134 kişinin canına mâl olan yangından kurtuldu.

ESİR DÜŞTÜ

Ardından da Vietnam semalarında kullandığı uçak Vietnamlı askerler tarafından vuruldu. Paraşütle kurtuldu ancak beş yılını savaş esiri olarak geçirdi. Babasının amiral rütbesi sayesinde erken serbest bırakılması gündeme gelmesine rağmen bunu reddetti. Esareti sırasında gördüğü işkencenin izlerini hayatı boyunca taşıdı. 1982’de siyasete girdi. 1986’dan beri ABD Senatosu’nda Arizona’yı temsil ediyordu.

İlk kez 2000 yılında George W. Bush’un karşısına başkan aday adayı olarak çıktı ve Cumhuriyetçilerin muhafazakâr kanadını yanına alamadığı için kaybetti. 2008’de bu kez “Çay Partisi” hareketinin lideri muhafazakâr Sarah Palin’i başkan yardımcısı adayı olarak yanına alarak Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı başardı. Ancak bu, Demokratların adayı Barack Obama’ya karşı kazanmasına yetmedi.

IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKTI

ABD’nin ilk Afrika kökenli başkanı olan Obama’ya karşı yürüttüğü seçim kampanyası sırasında muhafazakâr seçmen tabanından gelen tazyike prim vermedi ve her fırsatta ırkçı söylemleri kınadı. Bir miting sırasında kendi seçmenlerinin mikrofonu alıp Obama için “O bir Arap. Ona güvenmiyoruz. Korkuyoruz” gibi ifadeler kullanması üzerine McCain’in söyledikleri Amerikan siyasetinin en çok hatırlanacak dakikaları arasına girdi. McCain, “O makul bir insan. İyi bir aile babası. ABD Başkanı olursa korkmanız gereken bir durum yok. Sadece ülkenin yönetimine dair temel konularda anlaşamıyoruz ve bu seçim kampanyası da bunun hakkında” demişti.

ÖSO’YA DESTEK VERDİ

McCaIn, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu yakından takip eden bir isimdi. Suriye’de Esad rejiminin gitmesi gerektiği konusunda açık tavır alan McCain, 2013’te Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarıyla görüşmüştü. McCain, uzunca bir süre ülkesinin ÖSO’ya ağır silah ve hava savunma sistemleri vermesi gerektiğini savundu. Siyasi hayatı boyunca defalarca Türkiye’yi ziyaret eden McCain, yakın zamana kadar Washington’da Türkiye’nin önemini savunan siyasetçiler arasında yer alıyordu. Ancak 2013’teki Gezi protestolarından itibaren Türk hükümetini eleştiren bir çizgiye kaymaya başlamıştı.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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