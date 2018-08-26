ABD siyasetinin önemli ismi kansere yenildi
ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin en kıdemli isimlerinden, uzun zamandır beyin kanseriyle mücadele eden Senatör John McCain, geçen cumartesi günü 81 yaşında hayata veda etti. McCain, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu yakından takip eden bir isimdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi partisi içindeki güçlü muhalifleri arasında başı çeken John McCain, son aylarda kötüleşen sağlık durumu nedeniyle Arizona’daki evinde inzivaya çekilene kadar yılmadan Trump’ın ve “Önce Amerika” ideolojisinin, ABD’yi simgeleyen küresel liderliğin gerektirdiği değerden ve geleneklerden uzaklaştırdığını savundu. İki kez başkan adayı olup kaybeden McCain ölmeden önce kendisine karşı yarışı kazanan eski başkanlar George W. Bush ile Barack Obama’nın cenazesinde konuşma yapmasını istedi. McCain’in, yakınlarına cenazesine Başkan Trump’ın gelmesini istemediğini söylediği de belirtiliyor.
TRUMP’TAN TAZİYE
ABD Başkanı Trump ise McCain’in ölümünün ardından Twitter’da “Senatör John McCain’in ailesine en derin sempatilerim ve saygılarımla. Gönlümüz ve dualarımız sizinle” diye yazdı. Eski bir donanma pilotu olan John McCain, 1967’de önce içinde bulunduğu gemide çıkan ve 134 kişinin canına mâl olan yangından kurtuldu.
ESİR DÜŞTÜ
Ardından da Vietnam semalarında kullandığı uçak Vietnamlı askerler tarafından vuruldu. Paraşütle kurtuldu ancak beş yılını savaş esiri olarak geçirdi. Babasının amiral rütbesi sayesinde erken serbest bırakılması gündeme gelmesine rağmen bunu reddetti. Esareti sırasında gördüğü işkencenin izlerini hayatı boyunca taşıdı. 1982’de siyasete girdi. 1986’dan beri ABD Senatosu’nda Arizona’yı temsil ediyordu.
İlk kez 2000 yılında George W. Bush’un karşısına başkan aday adayı olarak çıktı ve Cumhuriyetçilerin muhafazakâr kanadını yanına alamadığı için kaybetti. 2008’de bu kez “Çay Partisi” hareketinin lideri muhafazakâr Sarah Palin’i başkan yardımcısı adayı olarak yanına alarak Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı başardı. Ancak bu, Demokratların adayı Barack Obama’ya karşı kazanmasına yetmedi.
IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKTI
ABD’nin ilk Afrika kökenli başkanı olan Obama’ya karşı yürüttüğü seçim kampanyası sırasında muhafazakâr seçmen tabanından gelen tazyike prim vermedi ve her fırsatta ırkçı söylemleri kınadı. Bir miting sırasında kendi seçmenlerinin mikrofonu alıp Obama için “O bir Arap. Ona güvenmiyoruz. Korkuyoruz” gibi ifadeler kullanması üzerine McCain’in söyledikleri Amerikan siyasetinin en çok hatırlanacak dakikaları arasına girdi. McCain, “O makul bir insan. İyi bir aile babası. ABD Başkanı olursa korkmanız gereken bir durum yok. Sadece ülkenin yönetimine dair temel konularda anlaşamıyoruz ve bu seçim kampanyası da bunun hakkında” demişti.
ÖSO’YA DESTEK VERDİ
McCaIn, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu yakından takip eden bir isimdi. Suriye’de Esad rejiminin gitmesi gerektiği konusunda açık tavır alan McCain, 2013’te Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarıyla görüşmüştü. McCain, uzunca bir süre ülkesinin ÖSO’ya ağır silah ve hava savunma sistemleri vermesi gerektiğini savundu. Siyasi hayatı boyunca defalarca Türkiye’yi ziyaret eden McCain, yakın zamana kadar Washington’da Türkiye’nin önemini savunan siyasetçiler arasında yer alıyordu. Ancak 2013’teki Gezi protestolarından itibaren Türk hükümetini eleştiren bir çizgiye kaymaya başlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle