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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Depo Photos
22.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

ABD şirketi, Uygurlara yaptıkları nedeniyle Çin'e satışı durdurdu

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ABD şirketi, Uygurlara yaptıkları nedeniyle Çin'e satışı durdurdu

ABD şirketi, 'milyonlarca Uygur'dan kan örneği toplayan' Çin'e cihaz satışını durdurdu

Amerikan biyoteknoloji şirketi Thermo Fisher, milyonlarca Uygur Türkünden kan örneği toplayarak DNA veri tabanı oluşturduğu öne sürülen Çin'e cihaz satışını durduruğunu açıkladı.

Thermo Fisher, New York Times gazetesinin 'Çin'in fişleme operasyonlarında" bir Amerikan şirketinin uzmanlığından yararlanıldığı yolundaki haberinden sonra bu kararı aldığını duyurdu.

Adı çok duyulmamasına rağmen 2018'de 24,5 milyar dolarlık ciro yapan şirketin açıklamasında "Bilime hizmet veren dünya lideri bir şirket olarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin müşterilerimiz tarafından nasıl kullanıldığını - ya da nasıl kullanılabileceğini - değerlendirmenin öneminin farkındayız" denildi.

'36 MİLYON KİŞİDEN KAN ALINDI'

Şincan bölgesinde Çinli görevlilerin kan örneği topladığına dair sık sık haberler yer alıyor.

Çin, son birkaç yıl içinde çeşitli gerekçelerle Uygur Türklerine karşı ağır bir baskı politikası izliyor.

BM'ye göre Uygur ve Türkçe konuşan diğer azınlıklara mensup bir milyona yakın kişi "Komünist Parti ideolojisi konusunda eğitilmek üzere" gözetim kamplarında tutuluyor.

New York Times'a göre, kan örnekleri 'Halk Sağlığı Programı' adı altında toplanıyor.

Resmi Çin haber ajansı Şinhua'ya göre bu programa yaklaşık 36 milyon kişi katıldı. Bu, Uygur Türklerinin nüfsunun biraz üzerinde bir sayı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Çin'in DNA veri tabanının kapasitesinin geliştirilmesi için cihaz siparişi verdiğini duyurmuştu.

Amerikan bilim dergisi Nature, tedarikçi şirketin Thermo Fisher olduğunu açıklamıştı.

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