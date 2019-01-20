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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
ABD silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor

Washington’ın Kıbrıs’a yönelik 1987’den beri süren silah ambargosunu kaldırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiayı Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis gündeme getirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ise geçen hafta ABD’ye yaptığı ziyarette ‘Olası bir karar barışa katkı sağlamaz’ mesajı verdi.

 

KIBRIS Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin etnik çatışma yaşandığı gerekçesiyle 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu çok yakında kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Amerikan AP haber ajansına konuşan Hristodulidis, ABD Kongresi’nde ambargoyu kaldırmaya yönelik sürecin başladığını belirterek, “Silah ambargosunun kaldırılması, Amerikan yönetiminin Kıbrıs’ı çözüm bulunmamış etnik çatışma merkezi olarak görmediğinin göstergesi olacak” diye konuştu.

EN BÜYÜK NEDEN DOĞALGAZ

ABD yönetiminin son dönemdeki tavır değişikliğinin doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen büyük miktarlardaki doğalgaz kaynaklarıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Rum Bakan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İsrail ve Mısır’la birlikte yürüttükleri enerji işbirliğine katılmak istediklerini de kaydetti. Rum Bakan, geleneksel müttefikleri Rusya’nın geçen ay yaptığı, “ABD, Kıbrıs’ta Rusya’nın bölgedeki etkinliğine karşı askeri yığınak hazırlığında” uyarısının yersiz olduğunu belirterek, kendi kontrollerindeki liman ve hava üslerini barışçıl amaçlarla birçok ülkeye açtıklarını savundu.

YASA TASARISI HAZIRLANMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD’deki Yahudi lobisinin de desteğini alan Rum yönetimi silah ambargosunun kaldırılması için uzun süredir çalışıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi’nde, Demokrat Parti milletvekili David Ciciline’nin ambargonun kaldırılmasına yönelik geçen yıl hazırladığı yasa tasarısı bulunuyor. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, geçen yıl ağustos ayında Kıbrıs Rum yönetiminde ABD ordusu için üs arazisi aramıştı.  

KKTC, ABD’Yİ UYARDI

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanan Amerikan yönetimini, “Kıbrıs’ta çözüm henüz yok, ayrıca alacakları silahları NATO müttefikiniz Türkiye’ye karşı kullanma ihtimalleri var” diye uyardı.

Özersay geçen hafta, BM’nin Ada’daki barış gücünün süresini uzatma kararı öncesinde New York ve Washington’da bir dizi temasta bulundu. BM yetkililerinin yanısıra Beyaz Saray ve Amerikan Kongresi üyeleriyle de görüşen Özersay, “Rumların silah ambargosunun kaldırılması çabalarını artırdığı haberlerini alıyoruz. Rumlara silah ambargosu kaldırılmamalı. Ambargo kararı Kıbrıs’ta barışa ve istikrara katkı sağlamaktı, ancak henüz Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadı. NATO üyesi olmayan Rum yönetiminin, ABD’den alacağı silahları Türkiye’ye karşı kullanma ihtimali var. ABD silah ambargosunu kaldırırsa problemli bir durum yaratır” dedi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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