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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.02.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

ABD Senatosu'nun 2020 seçimlerine astronot aday

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ABD Senatosu'nun 2020 seçimlerine astronot aday

ABD'li astronot Mark Kelly, geçen yıl hayatını kaybeden Cumhuriyetçiler'in önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'den boşalan koltuk için 2020'deki seçimlerde Demokrat Parti'den aday olacağını duyurdu.

ABD Donanması'nda görev alan ve NASA'dan emekli olan Kelly, Twitter ve YouTube'da yayımladığı bir videoda, "Halkı ve Arizona eyaletini önemsiyorum. Bu ülkeyi önemsiyorum ve bu nedenle de ABD Senatosu için seçim kampanyası başlatmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Demokrat Parti'den aday olacak Mark Kelly, Başkan Donald Trump yönetimine atıfta bulunarak, "Particilik, kutuplaşma, seçim kampanyalarındaki hileler ve şirket paraları siyasetimizi mahvetti ve bizi böldü. Ülkenin ve hayatın her kesiminde insanları bir araya getirmeye ihtiyaç duyacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda 2011'deki bir silahlı saldırının hedefi olduktan sonra emekli olan Arizona'nın eski Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords ile evli olan Kelly, "Astronotluktan çok şey öğrendim. Donanma pilotluğundan çok şey kazandım. Mühendis olarak birçok problemi çözmeyi öğrendim, ancak hayattan öğrendiğim şey, politikayı insanların hayatını daha iyi hale getirmek için nasıl kullanacağınız?" diye konuştu.

Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatör McCain, 25 Ağustos 2018'de yaşamını yitirmişti.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen John McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

McCain'in ölümünün ardından Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Martha McSally, senatörün 2020'ye kadarki görev süresini tamamlamak üzere bu göreve getirilmişti.

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