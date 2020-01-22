ABD Senatosu’nda yargılama başladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’in yönettiği duruşma, yargılama usulüne ilişkin tartışmalarla başladı. Dünkü duruşmada Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın yargılama usulüyle ilgili tasarısı ele alındı. Cumhuriyetçilerin itirazı üzerine bazı değişiklikler yapılan tasarıya göre, davacı ve savunma taraflarının tezlerini sunmaları için 3 iş gününde toplam 24 saatleri olacak. Sunumların ardından Senatörler, gün kısıtlaması olmaksızın tarafları 16’şar saat boyunca sorgulayabilecek. Buna göre hafta sonuna kadar Demokratların, sonraki 3 gün ise Trump’ın ekibinin dinlenmesi bekleniyor. 29-30 Ocak tarihlerinin Senatörlerin sorgulaması ile geçmesi, ayın son gününde ise Trump’ın azliyle ilgili oylamanın yapılması öngörülüyor. Senato’daki sandalye dağılımından ötürü Trump’ın görevden alınması beklenmiyor. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan, kendi siyasi çıkarı için rakibi Joe Biden’ın oğlunu soruşturmasını istediği gerekçesiyle yargılanıyor.