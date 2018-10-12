ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı
GeriDünya ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.10.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

ABD Senatosu'ndan bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de sivil kayıplarını engellemek için gerekli tedbirleri aldığına ilişkin" geçen ay açıkladığı onay raporunun sahadaki bilgileri yansıtmadığını bildirdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Chris Coons, Chris Murphy ve Jeffrey Merkley ile Cumhuriyetçi senatörler Todd Young, Susan Collins ve Jerry Moran, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya mektup gönderdi.

Senatörler, Pompeo'nun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, operasyonlarda sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı değerlendirmesini yalanladı.

Pompeo'nun onay raporu konusunda "ciddi kaygılarını" ifade eden senatörler, "Yönetimin 20 Eylül brifingine ilişkin ekiplerimizin incelemesini aldıktan ve açık veya gizli kaynakları inceledikten sonra sizin verdiğiniz iki onay raporu ile bilinen gerçekleri örtüştürmenin zor olduğunu tespit ettik." görüşünü savundu.

Senatörler mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Suudi öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki hava saldırılarında, sivil kayıplar ve ölümlerde çok dramatik bir artış söz konusu. Ağustos ayında art arda Suudi hava saldırılarında düzinelerce çocuğun ölmesi, bu trendin devam ettiğini ve Suudi öncülüğündeki koalisyonun sivillere verilen zararı önlemede başarısız olduğunu, trajik ve açık bir şekilde ortaya koymuştur."

Suudi Arabistan ile BAE'nin sivil kayıpları önleme konusunda gözle görülür bir çaba gösterdiği konusunda "şüphe duyduklarını" vurgulayan senatörler, Pompeo'nun, iki ülkenin ABD silah ve sistemlerini ilgili kanun ve anlaşmalar çerçevesinde kullandığı konusundaki onayına da karşı çıktı.

Senatörler ayrıca, Pompeo'ya, ağustos-ekim ayları arasında Suudi öncülüğündeki koalisyonun neden olduğu sivil kayıpların sayısı, Suudi Arabistan ve BAE yönetiminin sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamışken ABD yönetiminin nasıl bu yönde beyanat verdiği ve iki ülkenin ABD silahlarını kullanırken gerekli anlaşma ve kanunlara uymadığı başlıklarında soru önergesi verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarını önlemek için gerekli tedbirleri aldığına dair Dışişleri Bakanlığının bir onay raporu hazırlaması talep edilmişti.

Yasa gereğince söz konusu onay verilmediği takdirde ABD'nin Suudi öncülüğündeki koalisyonun uçaklarına yakıt ikmali gibi Yemen'deki operasyonlarına verdiği destekler durdurulacaktı.

Bakan Pompeo geçen ay ilk onay raporunu sunmuş ve raporda Suudi Arabistan ile BAE'nin, sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarını önlemek için gözle görülür tedbirler aldığını öne sürmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika! Donald Trump'tan Brunson yorumu

48 km yüksekten düştü! Böyle incelediler

Askeri üstte büyük patlama!

Akdeniz'de tsunami alarmı!