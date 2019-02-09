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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.02.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

ABD, seçimlere kadar Afganistan'da uzlaşma bekliyor

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ABD, seçimlere kadar Afganistan'da uzlaşma bekliyor

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, 20 Temmuz'daki Afgan seçimlerine kadar Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşmayı umduklarını aktardı.

ABD Barış Enstitüsünde konuşan Zalmay Halilzda, ABD'nin Afganistan'da yürüyen müzakerelere ilişkin bakış açısını değerlendirdi.

Halilzad, "(20 Temmuz'da yapılacak) Seçimlerden önce eğer bir barış anlaşmasına varabilirsek Afganistan için bu iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Önlerindeki sürecin zorluklarının farkında olduklarını kaydeden Halilzad, "Eğer barış görüşmelerinde ilerleme sağlayamazsak seçimler yine yapılacaktır ve biz de sağlıklı bir şekilde seçimlerin gerçekleşebilmesi için tüm hazırlıklara destek vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"MÜZAKERELER ABD'NİN GERİ ÇEKİLMESİ ÜZERİNE DEĞİL"

Barış müzakereleri sürecinde zaman zaman geri adımların da olabileceğini hatırlatan Halilzad, söz konusu müzakerelerin "ABD'nin geri çekilmesi" üzerine olmadığını vurguladı.

Halilzad, "Bir barış anlaşması geri çekilmeye alan açabilir, fakat bizim yürüttüğümüz süreç sadece bir geri çekilme anlaşması değildir." ifadesini kullandı. Özel Temsilci ayrıca her konuda anlaşmaya varılmadan "anlaşmaya varıldı" demeyeceklerini ifade etti.

Taliban'ın kalıcı bir ateşkese henüz hazır olmadığını düşündüğünü de ekleyen Halilzad, bu sürecin de Taliban ile Afgan yönetimi arasındaki kritik konulardan biri olduğunu vurguladı.

Son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlanmıştı.

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verilmişti.

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