ABD Savunma Bakanı'ndan son dakika Türkiye açıklaması

MATTIS canlı yayınlanan konuşmasında, "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Türk mevkidaşımla son derece derin bir görüşme yaptık" cümlelerini kullanırken, "Ortak zemin buluştuğumuzu düşünüyorum. Ortak olmadığımız bazı noktalar var" dedi.

Mattis, "Ama iletişim, dürüstlük ve şeffaflık son derece önemli. Türk savunma bakanının 29 ülkeye vermiş olduğu brifing ve bilgiler devam ediyor. Biz işbirliği yolları bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak Cenevre süreci bu şekilde çözülmeyecektir" dedi.

Savunma Bakanı Mattis'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Müttefiklerimizden birinin sınırları içerisinde terörle mücadele ettiğini biliyoruz. Ve ABD de NATO müttefikimizin güvenlik endişelerinin farkındadır, onların yanındayız. Tabii ki hemen sınır komşuları olan Suriye'de yaşananları biliyoruz. Son derece büyük bir tehditle karşı karşıyalar.

Bu sadece Türkiye için değil; Ürdün'de, Irak'ta yaşananları görüyorsunuz.

Ve Tabii ki Türkiye'nin sığınmacılara vermiş oldukları destek var. Milyonlarca sığınmacı Türkiye'de... Ve son derece trajik bir durumla karşı karşıyalar Suriye'de.

Tabii ki Türkiye ile son derece açık ve şeffaf iletişim kanallarımız açık. Ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak için Roma'da gerçekleştirilen toplantıda Türk mevkidaşımla son derece derin bir görüşme yaptık. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşmaya devam edeceğiz.

Şu anda hayatımda gördüğüm en karmaşık güvenlik sorunu olduğunu söyleyebilirim. Son 40 yıl içerisindeki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Burada ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum, ortak olmayan bazı noktalar da var. Savaş size bazen seçmek için kötü alternatifler verir. Ancak tüm bunların ötesinde iletişim, şeffaflık son derece önemli. Karşılıklı olarak aramızdaki iletişim son derece önemli."