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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı’ndan flaş açıklama: Türkiye önemli bir ortak

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ABD Savunma Bakanı’ndan flaş açıklama: Türkiye önemli bir ortak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefik olduğunu vurguladı. Esper Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusundaki bir soruya ise, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." dedi.

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye S-400'den geri adım atar ve S-400'leri depoya kaldırırsa onları tekrar F-35 programına dahil etmeyi değerlendirir misiniz?" sorusunu Esper, şöyle yanıtladı:

"Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya açık hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35'tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğeri dışarıda şeklinde değil. Ya biri veya diğeri. Bu noktadayız. Talihsiz bir durum tabii ama dediğim gibi Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor."

Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Esper, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA ORTAKLIĞIMIZA ETKİ EDEN HER ŞEY BİZİ KAYGILANDIRIR"

İsrail'in Irak'ta düzenlediği saldırılara ilişkin de Esper, Irak'taki askeri varlıklarının amacının DEAŞ ile mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bakan Esper, İsrail saldırılarına atıfta bulunarak, "Irak’ta misyon ve ortaklığımızı etkileyen her şey bizi kaygılandırır." cevabını verdi.

"TÜRKİYE NATO İTTİFAKINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR"

Orgeneral Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, farklılıklardan çok örtüşen menfaatlerin olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin geleceğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Dunford, şunları söyledi:

"Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye’nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz."

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’nin kuzey doğusunda güvenli bölge kurma anlaşmasına yönelik bir soru üzerine de "Biz bu konuda iki şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Birincisi Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin devamını sağlamak, ikincisi ise Türk hükümetinin Suriye-Türkiye sınırındaki haklı kaygılarını ele almak. Dolayısıyla biz bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda yaklaşık iki buçuk yıldır tüm taraflarla görüştüklerine dikkati çeken Dunford, yakın zamanda Türkiye'de bir koordinasyon merkezi kurduklarını hatırlattı.

Dunford, "Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Irak'a hava saldırısı düzenlemesi konusunda da iki ülke arasındaki gerilimden kaygı duyduklarını belirten Dunford, ABD'nin Irak'taki tüm operasyonlarının Irak'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde icra edildiğini de sözlerine ekledi.

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