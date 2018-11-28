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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.11.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'ses kaydı' açıklaması

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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'ses kaydı' açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlemediğini ancak kaydın çevirisini okuduğunu ifade etti.

Bakan Mattis, Litvanya Milli Savunma Bakanı Raimundas Karoblis ile ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görüşmesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru üzerine Mattis, ABD yönetiminin değerlendirmesinde bir değişiklik olmadığını ve cinayetin kimin tarafından işlendiğine ilişkin henüz ellerinde net bir sonuç olmadığını öne sürdü.

Kaşıkçı cinayetinin hesabının sorulması konusundaki tutumlarında da değişiklik olmadığını belirten Mattis, "Veliaht Prens'in (Muhammed Bin Selman) dahlinin olduğuna dair açık bir delilimiz yok. Ne istihbaratta ne de kimsede açık bir delil yok." diye konuştu.

Konuyla ilgili tüm istihbari bilgileri bizzat okuduğunu anlatan Bakan Mattis, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinleyip dinlemediğine ilişkin soruya, "Hayır, o dili anlayamam ama ülkemize hizmet etme konusunda yeterince zaman harcadım ve durumun ne kadar can sıkıcı olduğunun farkındayım. Orada konuşulanları anlamam gerekiyordu ve o kayıt olduğu iddia edilen kaydın çevirisini okudum. Kayıt bizde yok. Veya varsa da ben bilmiyorum. Kaydın çevirisini verildiği gün iki kez okudum." yanıtını verdi.

Mattis, bu sabah Senato'ya Suudi Arabistan'a yönelik verdiği brifinge ilişkin ise toplantının oldukça derinlemesine geçtiğini, Kongre'nin beklentilerini dinlediklerini ifade etti.

Bazı senatörlerin Kaşıkçı ve Yemen konusundaki rahatsızlıklarını dile getirdiklerini söyleyen Mattis, toplantının ağırlıklı olarak ellerindeki veri ve bilgilerin değerlendirilmesi üzerine odaklandığını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin de Mattis, Rusya'nın Ukrayna gemilerini engellemesi ve alıkoymasını "uluslararası hukuk ihlali" ve "düşüncesiz bir güç kullanımı" olarak niteledi.

ABD'nin bu konuda bir güç gösterisi yapmasının gerekli olup olmadığına ilişkin soruyu ise Mattis, "Hayır, şu aşamada buna gerek yok." şeklinde cevapladı.

 

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