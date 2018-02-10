ABD Savunma Bakanı Mattis: ‘Türkiye’nin Menbiç baskısı devam ediyor’

SURİYE’de terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin denetiminde bulunan Menbiç’teki (Münbiç) tansiyon ile ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın odasını ziyaret eden Mattis gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Türkiye’nin Menbiç’teki PKK’nın varlığı konusunda kaygılarına ilişkin bir soruya Mattis, “Menbiç konusunda Türkiye’nin baskısı bakımından bir değişiklik yok. Ankara’dan duyduklarımızdan dolayı birçok kaygımız var, ancak şimdi hedefimiz DEAŞ’a baskı uygulamak ve DEAŞ karşıtı kampanyayı devam ettirmektir. Bundan dolayı dikkatlerin dağılmasından endişeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN KAYGILARI

Türkiye’nin meşru kaygılarının bulunduğunu aktaran Jim Mattis en üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti. Mattis şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bir NATO ortağıdır. Ve sınırları içerisinde terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından aktif bir çatışmanın olduğu tek NATO ülkesidir. Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz. Onların sadece PKK konusunda değil, Suriye sınırının Esad’ın sebep olduğu bir savaş alanına dönüşeceği konusunda da meşru kaygıları var. En üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ortalarında Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Brüksel’de görüşeceğim.”

BİLGİ NOTU

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın hafta sonu İstanbul’a, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ise gelecek hafta Ankara’ya Menbiç gerilimi ve diğer bölgesel gelişmeleri ele almak üzere gelmesi bekleniyor. DEAŞ’la mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı Paul E. Funk da geçtiğimiz günlerde Menbiç’e giderek, bu bölgede kalıcı oldukları mesajını vermişti.