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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.08.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

ABD polisinin gözaltı şekli büyük tepkilere neden oldu

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ABD’de atlı 2 polis memuru, gözaltına aldıkları siyahi bir adamı önce kelepçeledi, ardından ellerine bir ip bağlayarak götürdü. O görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, ABD’nin Texas eyaletindeki Houston şehrinin güneyindeki Galveston bölgesinde meydana geldi. 2 polis memuru, kelepçeledikleri evsiz siyahi adamın ellerine ip bağlayarak gözaltına aldı. Ardından atlarına binen polisler, elleri iple bağlı adamı sokakta yürüttü. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, 2 atlı polisin, Donald Neelyi (43) kelepçeli ve ellerinden iple bağlı şekilde götürdükleri görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

“HAYVAN MUAMELESİ”

Donald Neelynin akrabası Christin Neely, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Donald’ın 8 çocuk babası ve evsiz olduğunu, akli dengesinin de yerinde olmadığını belirtti ve Donald’ın, beceriksiz polis memurları tarafından hayvan muamelesi gördüğünü söyledi.

POLİS ŞEFİNDEN AÇIKLAMA

Polis Şefi Vernon Hale III, yaptığı açıklamada, Memurlarımızın bu olay kötü karar verdiklerini ve gözaltı mahallindeki bir nakil aracını bekleyebilirlerdi. Memurların gözaltı sırasında herhangi bir kötü niyeti yoktu. Ancak bu tekniğin kullanılmasını önlemek için politikayı derhal değiştirdik ve daha uygun yöntemler için tüm eğitim ve prosedürleri gözden geçireceğiz dedi.

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