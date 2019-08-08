ABD polisinden köleliği hatırlatan görüntüler için özür
ABD’nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin, bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette büyük tepki çekmesi üzerine yetkililerden özür geldi.
Teksas’ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyah bir vatandaşın, atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesini yansıtan fotoğraf için ‘köleliği hatırlattığı’ yorumu yapıldı. Bunun üzerine Galveston Polis Şefi Vernon Hale, fotoğrafın gerçek olduğunu ve bu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek özür diledi. Açıklamada, “Memurların herhangi bir kötü niyeti yoktu. Ancak bu eylemin olumsuz bir algı yarattığını anlıyoruz ve yapılacak en doğru şeyin bu uygulamayı sonlandırmak olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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