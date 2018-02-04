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    ‘ABD, PKK/YPG’ye desteği kesmeli’

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi terör listesine eklemesine ilişkin, “ABD terör konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteği kesmesi gerekir. Bu karar terör konusunda ABD’nin çifte standardının başka bir örneğidir” dedi.

    Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki dün Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde bir araya geldi. Bir gazetecinin “ABD’nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi terör listesine eklemesine” ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, “Zamanlaması manidar. Filistin içinde birlik beraberliğin sağlanmaya başladığı bir zamanda bu kararı aldılar. Özellikle Hamas’ın Siyasi Büro Şefi’ni bu listeye ekliyorlar. Hamas, 2005 yılında düzenlenen seçimlere katılmıştır ve o günden bu yana siyasi zeminde hareket etmektedir. Bizim de telkinlerimiz hep böyle olmuştur. ABD terör konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteği kesmesi gerekir. Bu karar terör konusunda ABD’nin çifte standardının başka bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: ABD , Çavuşoğlu , gazetehaberleri
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