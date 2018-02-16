ABD ‘pes’ dedirtti: PKK ile YPG’yi savaştıralım

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerikan kanadının masaya ‘YPG’yi PKK’dan ayırıp birbirleriyle savaştırma’ yaklaşımıyla geldiğini açıkladı. Tarafların mevcut pozisyonlarını büyük ölçüde koruduğu görüşmede Mattis’ten gelen bu teklif, Türkiye tarafından ‘rasyonel, mantıklı ve uygulanabilir’ bulunmadı. ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolları olan PYD ve YPG’ye destek vermesinin aynı zamanda PKK’nın güçlenip palazlanmasına neden olduğunu, bunun da Türkiye açısından ulusal güvenlik sorunu oluşturduğunu Mattis’e net şekilde ilettiğini söyleyen Canikli, ‘tarafları ayırıp çatıştırma’ önerisi için, “Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik” diye konuştu.

ABD’DEN NET TALEPLER

Görüşmede Türkiye, ABD’den net taleplerde bulundu. Bu talepleri ABD’nin bu örgütlerle ilişkilerini kesmesi, bu örgütlere desteğin sonlandırılması ve SDG’den çıkarılmaları oluşturdu. Ancak ABD kanadı mevcut yaklaşımından vazgeçme niyetinde olduğu sinyalini vermedi.

ABD’nin yaklaşımını değerlendiren Canikli, “ABD’den temel beklentimizin, milli güvenliğimize tehdit oluşturan konularda tereddütsüz olarak müttefiki olan Türkiye’nin yanında yer alması olduğunu ifade ettik” diye konuştu. Bazı Amerikan yetkililerinin beyanlarından duyulan rahatsızlık da Mattis’e iletildi. Canikli, bu tür açıklamaların iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamayacağı tam tersine zarar vereceği uyarısında da bulundu.

Canikli görüşme sırasında YPG ile PKK arasındaki bağı açıklığıyla ortaya koyan belgelerin bir kez daha Mattis ile paylaşıldığını belirterek, “Ayrıca Amerikan yetkililerinin ve resmi makamlarının da YPG-PYD’nin bir terör örgütü olduğu, PKK’nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını da kendisine hatırlattım” diye konuştu.

Amerikan kanadı, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü operasyonun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkilediği ve ana odağı kaydırdığı görüşünde. Pentagon’dan yapılan açıklamada da bu dile getirildi. Türkiye ise görüşmede, operasyonun DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceği ve dikkati dağıtmayacağı tezini işledi. Canikli, “NATO’da DEAŞ ile doğrudan mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu, El Bab ve Fırat Kalkanı operasyonuyla bunun gerçekleştirildiğini, ABD de dahil, diğer ülkelerin DEAŞ ile aracılar aracılığıyla mücadele yürüttüklerini ifade ettik” dedi.

SİLAHLARI GERİ ALMA PLANI

Mattis’in, terör örgütlerine verilen ağır silahların geriye alınması konusunda bir plan üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirten Canikli, “Bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu silahların Türkiye’ye yönelmesi muhtemeldir. Nitekim Afrin’de gördük. Ama hiçbir şekilde Afrin’de terörist unsurlara hiçbir silah desteği, mühimmat sağlamadıklarını ifade etti Mattis” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

- AMERİKAN kaynaklar, Türkiye ile anlaşmazlık konularının sürdüğünü ancak bunun ortak zemin arayışını etkilemediğini belirtirken NATO toplantısı sonrasında basına konuşan Mattis, “NATO ve ABD, meşru güvenlik endişeleri konusunda Türkiye’nin yanında” dedi. Türkiye ile açık ve dürüst bir diyalog yürüttüklerini söyleyen Mattis, “Birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geliyoruz. Muhtemelen son 40 yılda gördüğüm en karmaşık güvenlik ve çatışma durumu” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile ortak zemin bulmakta olduklarını belirten Mattis’in, anlaşmazlıklar olduğuna işaret ettiği, ‘bazen savaşın kötüler arasında seçim yapmayı gerektiren alternatifler sunduğu’ vurgusu dikkat çekti. Mattis, asıl hedeflerinin Suriye’deki sorunu Cenevre süreci kapsamında çözmek olduğunu kaydetti.

DURDURUN DİYEN OLMADI

TÜRKİYE’nin Afrin’deki operasyonu, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın da gündemindeydi. Türkiye, operasyona ilişkin olarak NATO ülkelerine kapsamlı bir sunum yaptı. Operasyona ilişkin hiçbir olumsuz görüş bulunmadığının altını çizen Canikli, “Durdurulması ya da o anlama gelecek bir vurgu olmadı. Psikolojik üstünlük Türkiye’de” diye konuştu.

TİLLERSON: ‘YPG’YE AĞIR SİLAH VERMEDİK GERİ ALINACAK BİR ŞEY YOK’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 11-16 Şubat Ortadoğu ziyareti kapsamında Amman, Beyrut, Kahire ve Kuveyt’ten sonra dün Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek. İkili görüşmelerde, başta ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan sorunlar ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye’ye gelmeden önce Beyrut’ta açıklamalarda bulunan Tillerson, ABD’nin YPG’ye asla ağır silah vermediğini savunarak, “Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak” dedi.