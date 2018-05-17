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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
17.05.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

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ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

ABD'de 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia'nın, patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu öldüğü belirtildi.

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

D'Elia'ya yapılan otopsi sonucu, vücudunun yüzde 80'inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.

D'Elia'nın bedeni Florida'nın St Peterburg bölgesindeki evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu. Kayıtlara kaza olarak geçen ölümün, ABD'de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.

Adli tıp uzmanları, D'Elia'nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti. Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.

İtfaiyecilerin yatak odasında büyük bir yangın hasarı oluştuğunu, ancak minimum düzeyde dumanla karşılaştıklarını rapor ettiği bildirildi.

'38'İ AĞIR 133 YARALI'

Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi. Amerikan İtfaiyesinin verilerine göre 2009-2016 arasında elektronik sigara kaynaklı 195 farklı patlama ve yangın oldu ve bu olaylarda 38'i ağır, 133 kişi yaralandı.

2915'te Colorado eyaletinde patlayan bir elektronik sigara 29 yaşındaki bir erkeğin boynunu kırıp, dişlerini dökmüştü. Ocak ayında Denver Havaalanı'nda yaşanan bir yangının da elektronik sigaradaki pilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

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