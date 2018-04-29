ABD, Ortadoğu’ya format atmak istiyor

ESAD rejiminin 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının ardından ABD’nin 14 Nisan’da İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de rejim hedeflerini füzelerle vurması sonrasında Rusya, İran ve Türkiye’nin dışişleri bakanları dün plan dışı bir toplantı için Moskova’da bir araya geldi. Üç ülke dışişleri bakanlarının ikili temaslarının ardından taraflar masaların üçgen bir şekilde yerleştirildiği salonda üçlü görüşme gerçekleştirdi.

YENİ ASTANA ÇAĞRISI

Ev sahibi olarak toplantının açılışını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeleri 14 Nisan tarihinde ‘bağımsız ve egemen Suriye devletine’ yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonu sert üslupla eleştirdi. Lavrov, ABD’nin ‘toprak bütünlüğünü destekliyoruz’ kisvesi altında Suriye’yi bölerek Ortadoğu’ya yeniden format atmak istediğini iddia etti. Lavrov şöyle konuştu: “ABD, İngiltere ve Fransa’nın uluslararası hukuku çiğneyen 14 Nisan eylemi Suriye’de durumu yeniden son derece kritik hale getirmiştir. Bu nedenle biz Rusya olarak vakit kaybedilmeden Suriye konulu yeni bir Astana zirvesi düzenlenmesini şart görüyoruz. En azından 30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde yapılan ilk Suriye Ulusal Diyalog Kongresi aşamasına geri dönülmesi gerekiyor. Suriye’deki birçok grubun bir araya gelip görüştüğü platform canlandırılmalı. Rusya gibi Türkiye ve İran’ın da barışın garantörü ülkeler olarak Suriye toprak bütünlüğünün korunmasını canı gönülden istediklerini düşünüyorum. Çok uluslu ve birçok kültürün bir arada yaşadığı Suriye’de başka çözüm zaten olamaz.”

ZARİF BATI’YI SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise “ABD ve müttefiklerinin saldırısı Suriye’deki durumu ciddi biçimde germiştir. Siyasi çözüm sürecini baltaladıkları gibi bizim çabalarımızın altına mayın koymuşlardır. Moskova’da gerçekleştirdiğimiz bu üçlü görüşme işte bu olumsuz gelişmeleri ele almamız için gerçekleşiyor. Yeni oluşan şartlarda üç garantör ülke olarak ortak tavır belirlememiz gerekiyor. Astana sürecini kurtarmak için yoğun çabalar sarf edilmesi gerekiyor” diye konuştu. ◊ Nerdun HACIOĞLU

ÇAVUŞOĞLU: YPG/PKK SURİYE’DEN AYRILSIN

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’nin topraklarının, arkasında kim olursa olsun bir terör örgütü tarafından kontrol edilmesinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bu terör örgütü, aynı zamanda bizim güvenliğimize yönelik de tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin tıpkı DEAŞ gibi Suriye topraklarından ayrılması gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif ile Moskova’da düzenlenen üçlü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan krize, siyasi bir çözümün bulunması gerektiğinin altını çizdi.

VERİLEN SÖZ TUTULSUN

Suriye’de YPG/PKK tehdidine işaret eden Çavuşoğlu, “Münbiç’te ve özellikle Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye topraklarının önemli bir kısmını YPG maalesef kontrol altında tutuyor. Burada demografik yapıyı da değiştirdiler. YPG/PKK bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı zamanda bizim güvenliğimize yönelik de tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin tıpkı DEAŞ gibi Suriye topraklarından ayrılması gerekiyor. Esasen, ABD ile konuştuğumuz konu da budur. Bugüne kadar ABD, bu terör örgütüne ciddi destek verdi. Şu anda bu desteğin kesilmesinin yanında, bize de YPG’nin buralardan, özellikle Münbiç’ten başlayarak ayrılması konusunda da 2016’da sözü var ve o günden bu yana o söz sürekli teyit ediliyor. Bizim şimdi üzerinde durduğumuz konu, bu sözün tutulması ve YPG’nin buralardan ayrılması.”