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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
29.04.2018 - 01:51, Son Güncelleme:

ABD, Ortadoğu’ya format atmak istiyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD, Ortadoğu’ya format atmak istiyor

Suriye’de ateşkes sağlanması için yürütülen Astana sürecinin tarafları Rusya, İran ve Türkiye’nin dışişleri bakanları dün Moskova’da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’nin Ortadoğu’ya format atıp Suriye’yi bölmek istediğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Menbiç’teki terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Türkiye’ye yönelik de bir tehdit olduğunu söyledi.

ESAD rejiminin 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının ardından ABD’nin 14 Nisan’da İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de rejim hedeflerini füzelerle vurması sonrasında Rusya, İran ve Türkiye’nin dışişleri bakanları dün plan dışı bir toplantı için Moskova’da bir araya geldi. Üç ülke dışişleri bakanlarının ikili temaslarının ardından taraflar masaların üçgen bir şekilde yerleştirildiği salonda üçlü görüşme gerçekleştirdi.

YENİ ASTANA ÇAĞRISI

Ev sahibi olarak toplantının açılışını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeleri 14 Nisan tarihinde ‘bağımsız ve egemen Suriye devletine’ yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonu sert üslupla eleştirdi. Lavrov, ABD’nin ‘toprak bütünlüğünü destekliyoruz’ kisvesi altında Suriye’yi bölerek Ortadoğu’ya yeniden format atmak istediğini iddia etti. Lavrov şöyle konuştu: “ABD, İngiltere ve Fransa’nın uluslararası hukuku çiğneyen 14 Nisan eylemi Suriye’de durumu yeniden son derece kritik hale getirmiştir. Bu nedenle biz Rusya olarak vakit kaybedilmeden Suriye konulu yeni bir Astana zirvesi düzenlenmesini şart görüyoruz. En azından 30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde yapılan ilk Suriye Ulusal Diyalog Kongresi aşamasına geri dönülmesi gerekiyor. Suriye’deki birçok grubun bir araya gelip görüştüğü platform canlandırılmalı. Rusya gibi Türkiye ve İran’ın da barışın garantörü ülkeler olarak Suriye toprak bütünlüğünün korunmasını canı gönülden istediklerini düşünüyorum. Çok uluslu ve birçok kültürün bir arada yaşadığı Suriye’de başka çözüm zaten olamaz.”

ZARİF BATI’YI SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise “ABD ve müttefiklerinin saldırısı Suriye’deki durumu ciddi biçimde germiştir. Siyasi çözüm sürecini baltaladıkları gibi bizim çabalarımızın altına mayın koymuşlardır. Moskova’da gerçekleştirdiğimiz bu üçlü görüşme işte bu olumsuz gelişmeleri ele almamız için gerçekleşiyor. Yeni oluşan şartlarda üç garantör ülke olarak ortak tavır belirlememiz gerekiyor. Astana sürecini kurtarmak için yoğun çabalar sarf edilmesi gerekiyor” diye konuştu. ◊ Nerdun HACIOĞLU

ÇAVUŞOĞLU: YPG/PKK SURİYE’DEN AYRILSIN

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’nin topraklarının, arkasında kim olursa olsun bir terör örgütü tarafından kontrol edilmesinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bu terör örgütü, aynı zamanda bizim güvenliğimize yönelik de tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin tıpkı DEAŞ gibi Suriye topraklarından ayrılması gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif ile Moskova’da düzenlenen üçlü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan krize, siyasi bir çözümün bulunması gerektiğinin altını çizdi.

VERİLEN SÖZ TUTULSUN

Suriye’de YPG/PKK tehdidine işaret eden Çavuşoğlu, “Münbiç’te ve özellikle Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye topraklarının önemli bir kısmını YPG maalesef kontrol altında tutuyor. Burada demografik yapıyı da değiştirdiler. YPG/PKK bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı zamanda bizim güvenliğimize yönelik de tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin tıpkı DEAŞ gibi Suriye topraklarından ayrılması gerekiyor. Esasen, ABD ile konuştuğumuz konu da budur. Bugüne kadar ABD, bu terör örgütüne ciddi destek verdi. Şu anda bu desteğin kesilmesinin yanında, bize de YPG’nin buralardan, özellikle Münbiç’ten başlayarak ayrılması konusunda da 2016’da sözü var ve o günden bu yana o söz sürekli teyit ediliyor. Bizim şimdi üzerinde durduğumuz konu, bu sözün tutulması ve YPG’nin buralardan ayrılması.”

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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