ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan paketin ön sözünde, "Filistin için sıkıntı ve kayıpların değil, özgürlük ve onurun olduğu yeni bir sayfa açma gücüne sahip olan 'Yüzyılın Anlaşması', bugüne kadar Filistin halkı için verilmiş en iddialı ve kapsamlı uluslararası çabayı temsil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı belirtilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörüldü.

Ayrıca, Filistin'de 179 altyapı tesisi ve iş projesinin hayata geçirilmesi planlanan pakette, Gazze'de yaşayan Filistinlilere fayda sağlayacağı gerekçesiyle Mısır'ın Sina Yarımadası'na da yatırım yapılacağı belirtildi.

BATI ŞERİA VE GAZZE ARASINDA ULAŞIM KORİDORU

Öte yandan pakette, Filistin'deki turizm sektörünü canlandırmak için yaklaşık 1 milyar dolar ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu fonun, İsrail askerleri ile Hamas arasında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da çıkan çatışmalar sebebiyle zor durumda olan Filistin turizmini canlandırmak adına "parlak bir fikir" olduğu savunuldu.

Pakette, ülkedeki ekonomi ve altyapı çalışmalarını geliştirmek kapsamında Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayan 5 milyar dolarlık ulaşım koridoru inşaatının yapılması da öngörülürken iki bölge arasında demir yolu ulaşımının da seçenekler arasında olduğu ifade edildi.

DOĞU KUDÜS'Ü KAPSAMIYOR

Bununla beraber, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı pakette, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemesi dikkati çekti.

Açıklamada, planın hayata geçirebilmesi için özellikle zengin Arap ülkelerinin 50 milyar dolarlık fonun toplanması adına destek vermesi gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası topluluğun desteğiyle, bu vizyon ulaşılabilir durumdadır. Ancak sonuçta, bu vizyonun kilidini açma gücü Filistin halkının elindedir. Filistinliler ancak barış yoluyla refah sağlayabilir."

Ayrıca, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kushner, söz konusu planın İsrail-Filistin barış planının operasyonel bir plan ve siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olacağını ileri sürdü.

Kushner'in plana dair detayları, haftaya Bahreyn'de bölge ülkeleri ile yapılması beklenen Bahreyn Çalıştayı'nda paylaşacağı bildirildi.

HAMAS'TAN TEPKİ

Hamas Hareketi, ABD'nin, "Filistin halkının para karşılığında haklarından vazgeçeceği" vehminde yanıldığını bildirdi.



Hamas'ın Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD idaresinin, Filistin halkının hakları ve mukaddesatının, para ya da herhangi bir şey karşılığında değişeceği vehmine kapıldığını söyledi.

"Halkımız işgal edilmiş topraklarını geri almak, göç ettirildikleri yere geri dönmek ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmak için savaşmıştır" diyen Kasım, siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelerini sürdüreceğini vurguladı.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Filistin yönetimi, Filistin'in devlet olarak tanınmasını içermeyen "Yüzyılın Anlaşması" planını, Filistinlilere verilen "sus payı" olarak tanımlamıştı.

İsrail ve Filistin arasında siyasal çözüm bulunmadığı sürece ekonomik destekleri kabul etmeyeceklerini belirten Filistin yönetimi, Bahreyn Çalıştayı'na da katılmayacağını açıklamış, Körfez ülkelerine de söz konusu zirveyi boykot çağrısı yapmıştı.