ABD ordusundan ‘Deyrizor’ sinyali
ABD ordusu, güçlerinin büyük bölümünü Suriye’nin kuzeyinden çıkartırken, Deyrizor’daki Arap aşiretlere bu bölgede kalacaklarının sinyalini verdi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) aşiret kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde önceki gün ABD’li üst düzey komutanlar aşiret reisleriyle Ömer petrol sahası olarak bilinen yerde bir toplantı yaptı. Aşiret reisleri, ABD’ye Deyrizor’dan da çekilip çekilmeyeceklerini sordu. Bunun üzerine Amerikalı komutanlar ise, Suriye’den askeri birlik çekme kararının Deyrizor bölgesini kapsamadığını söyledi.
ABD ordusu, Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Tel Abyad, Resulayn ve Münbiç’teki güçlerini çekmişti. Ekim 2017’de DEAŞ’ı Deyrizor’dan çıkaran ABD, burada askeri noktalar kurmuştu. Ülkedeki en büyük petrol sahası Ömer, bu noktalardan birini teşkil ediyor.
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