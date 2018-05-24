ABD ordusunda skandal! Nükleer silahları koruyan askerler uyuşturucu kullandı...
Associated Press haber ajansı, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı, nükleer füzeleri korumakla görevli havacı askerlerin, halüsinasyonlara neden olan bir uyuşturucu madde kullandığının ortaya çıktığını yazdı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Hava Kuvvetleri’nin kayıtlarına erişerek bir skandalı ortaya çıkardı.
Buna göre, halüsinasyona neden olan bir madde kullanan havacıların, nükleer füzeleri korumakla görevli olduğu açıklandı.
Habere göre, Wyomin’deki F.E. Warren Hava Üssü’nde çalışan askerler, görev başında değilken uyuşturucu ve uyarıcıları kullandı.
Soruşturmanın başlayacağını öğrenen bir asker Meksika'ya kaçtı. 2016 yılının Mart ayında yakalanan ekipten 14 kişi disiplin cezası alırken, 6'sı LSD kullanımı ve satışı yüzünden mahkemede ceza aldı.
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