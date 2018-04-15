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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.04.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

ABD o bölgeleri vurdu! Rusya ve İran rahatladı

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ABD o bölgeleri vurdu! Rusya ve İran rahatladı

ABD merkezli New York Times gazetesi, Rusya'nın ABD'nin Suriye'deki hava saldırısından sonra çok sert tepki göstermesine rağmen, saldırıların kendi askeri mevcudiyetinin bulunduğu bölgenin dışında olması ve saldırı kapsamının sınırlı tutulması nedeniyle 'rahat bir nefes' aldığını yazdı.

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  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

New York Times'ta Neil MacFarquhar imzalı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından yaptığı çok sert açıklamalara rağmen, saldırının kapsamı ve lokasyon seçimi nedeniyle Rusya'nın 'rahatladığı' ifade edildi. 

Siyasi Teknoloji Merkezi'nden Rus uzman Alekssei Makarkin, "Rusya Suriye'de kendisine ait çıkar bölgelerine sahip. Bunlar Akdeniz kıyısında bulunuyor. ABD saldırısı bu bölgenin dışında kaldı. Tabii ki Rusya rahatsız ancak bu sadece yeni Soğuk Savaş döneminin bir parçası. Bu, Rusya'ya daha fazla zarar veren (ekonomik) yaptırımların da içinde bulunduğu faktörlerden birisi" dedi. 

ABD basınında yer alan yorumlar arasında İran'ın da saldırıların ardından Rusya'ya benzer bir 'rahatlama' yaşadığı ifade edildi. İran'ın ABD'nin bölgede daha kapsamlı bir saldırı düzenlenmesinden endişe ederken, saldırıların bölge ve zamansal olarak sınırlandırılması nedeniyle 'endişelerinden kurtulduğu' ifade edildi. 

Bağımsız Rus ordusu uzmanı Aleksandr Golts, "(ABD ve Rusya) İki taraf da hazırlanmış rollerine uygun olarak adım atmış gözükerek karşı karşıya gelme riskini sınırlandırmayı başardılar" ifadesini kullandı. 

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Hmeiymim Hava Üssü ve Tartus deniz üssünün hedef alınmadığı ifade edilmişti. 

Rusya lideri Vladimir Putin, saldırının ardından Suriye'ye yapılan füze saldırısını en sert şekilde kınadıklarını söylemişti. Putin, zehirli madde bir kullanıldığı yönündeki taklitin, saldırı için bahane olarak kullanıldığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını ifade etmişti. 

ABD o bölgeleri vurdu Rusya ve İran rahatladı

 

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