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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
23.03.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

ABD Suudilere nükleerin yolunu gösterdi: Bizden alın

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ABD Suudilere nükleerin yolunu gösterdi: Bizden alın

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programını Rusya veya Çin üzerinden tedarik etmesinin "denetimsizlik", ABD üzerinden hayata geçirmesinin ise "uluslararası meşruiyet" getireceğini savundu. Öte yandan ABD Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık silah satışını onayladı.

Bakan Perry, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Enerji Bakanlığı'nın 2019 mali yılı bütçesine ilişkin oturumunda konuştu.

Rhodes Island eyaleti Demokrat Senatörü Jack Reed, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferinde nükleer zenginleştirme konusundaki sınırlamalardan, Suudi Arabistan'ın muaf tutulmasının konuşulduğunu hatırlattı ve bu durumda kendisinin asla onay vermeyeceğini dile getirdi.

Bunun üzerine Bakan Perry, Senatör Reed'e bu tür anlaşmaları, tek başına ele almaktan ziyade bir bağlamda ele alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'da sivil nükleer kapasite inşa etmek üzere ya Rusya, ya Çin ya da ABD ortak olacak. Şuna emimin ki ilk ikisinin nükleerin yaygınlaşmaması konusunda herhangi bir koşulu yok. Dolayısıyla sadece onlara kendi teknolojimizle ve bunu inşa etme konusunda değil, aynı zamanda bu ek protokollerin uygulanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın oraya girip orada istenmeyen bir faaliyet yapılmadığından emin olması açısından da bize görev düşüyor."

"BASKI YAPALIM"

Perry, ABD'nin rakipleri olan Rusya ve Çin'i göz önünde bulundurarak Suudi Arabistan'la müzakere masasına oturması gerektiğini ifade etti.  Michigan eyaleti senatörü Demokrat Gary Peters ise Perry'ye karşı çıktı ve Suudi Arabistan’a da nükleer standartlara uyması konusunda baskı yapılması gerektiğini hatırlattı. Peters, "Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermek korkunç bir emsal olacaktır." dedi.

Suudi Arabistan ile görüşmelerde bunu gündeme getireceğini vurgulayan Perry, "İnsanlara her zaman hatırlatıyorum, mevcut alternatifler iyi değil. Suudi Arabistan'a sivil nükleer projeler inşa etmek için Rusya veya Çin seçilirse orada herhangi bir denetim olmayacak." diye konuştu.

İRAN'I NÜKLEERLE TEHDİT

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin CBS televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda ülkesinin de nükleer silah geliştireceğini söylemişti.
"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusuna Prens Selman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." yanıtını vermişti.

Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı. ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını Prens Selman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildirmişti.

TRUMP HAZIRLANIYOR

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin görüşmeler yapmıştı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuya ilişkin açıklamalar yaparak, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, hafta başından bu yana Washington'da resmi temaslarda bulunuyordu. 

1 MİLYAR DOLARLIK YENİ ANLAŞMA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a üç kalemde toplam 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlık silah satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, 6 bin 700 civarında TOW 2B tipi anti tank füzesi için 670 milyon dolar değerinde satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, TOW 2B füzelerinden 96'sının deneme amaçlı satılacağı duyuruldu.

Bunun yanı sıra ajanstan yapılan diğer bir açıklamada, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için 300 milyon dolar değerinde yedek parça alım talebine de onay verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi ordusunun envanterinde bulunan ABD yapımı M1A2 Abrams tankları, M2 Bradley taarruz araçları, HMMWV tipi ağır zırhlı araç ve hafif zırhlı araçlar ile obüs topları için yedek parça tedarik edileceği belirtildi.
Üçüncü bir açıklamada da Suudi Arabistan Kara Havacılık Komutanlığı için yedek parçalardan oluşan toplam 106 milyon dolarlık silah satışına onay verildiği bilgisi paylaşıldı.

30 GÜN SÜRE

Bu satışların gerçekleşmesi için ABD Kongresinden 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.  Satışların, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyareti sırasında onaylanması dikkati çekti. Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Trump, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah aldığını ve alımlara devam ettiğini belirtmiş, Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların görsellerinin yer aldığı karton bir panoyu da göstermişti.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'ın sipariş ettiği 13 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar dolarlık C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolarlık tank ve 1,4 milyarlık P-8 Poseidon askeri uçağı için de çalışmalara başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini dile getirmişti

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