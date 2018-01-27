Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD "müttefiğinin" terörist olduğunu kabul ediyor

    ABD "müttefiğinin" terörist olduğunu kabul ediyor

    ANKARA (AA)
    27.01.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    ABD'nin, Suriye'de müttefik olarak tanımladığı ve silah yardımı yaptığı PYD/PKK terör örgütü, Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) sitesinde hala terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

    AA muhabirinin CIA'nın internet sayfasından derlediği bilgilere göre, ABD, PYD/PKK'yı terör örgütü olarak olarak tanımlamaya devam ediyor. 

    CIA sitesinde halen güncel olarak Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri arasında PKK da sayılıyor ve Salih Müslim de PKK'nın Suriye kolunun lideri olarak gösteriliyor. 

    - ABD-PYD/PKK ORTAKLIĞI 

    Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı. Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te DEAŞ'ın, PYD/PKK işgalindeki Aynularab'ı (Kobani) kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla DEAŞ, Aynularab'dan çıkarıldı. Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi. 

    - PYD/PKK, ABD'NİN DESTEĞİYLE SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİNİ ELE GEÇİRDİ 

    Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. ABD, adını görünürde SDG'ye çevirttiği örgüte DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle destek vermeye devam ediyor. 

    Terör örgütü bu destek sayesinde, Suriye topraklarının dörtte birini, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'ini işgal altında tutuyor. 

    ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahların bir bölümü ise Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor. 

    - "ZEYTİN DALI HAREKATI" 

    Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. 

    Etiketler: YPG
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri