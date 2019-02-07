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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
07.02.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

ABD, Moskova'daki bürosunu kapatıyor

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ABD, Moskova'daki bürosunu kapatıyor

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’nun resmen kapatılacağını ve ofisin çalışmaları durduracağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun Rusya'daki faaliyetleri sonlandıracağı ifade edildi.

İş yükü ve müracaatların düşüşü nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. Açıklamada, sadece Rusya vatandaşları için göçmen statüsünde başvurular ve vatandaşlık başvurularının yapılması amacıyla bir birim oluşturulacağı, Rusların bu türde başvurularının konsolosluktaki bu birime yapabileceği aktarıldı.

Moskova'daki büronun 28 Şubat'a kadar işlem yapacağı resmi kapanış tarihinin ise 29 Mart tarihi olduğu açıklandı.

Ayrıca bölgede bulunan Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan gibi ülkelerin vatandaşları Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan ABD'nin Atina Başkonsolosluğu'na bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'na başvuru yapabilecek.

Ülke vatandaşları bu karar öncesinde Moskova'daki büroya başvuru yapabiliyordu. 

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