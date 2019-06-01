ABD, Meksika’ya ‘yasadışı göçmen’ vergisi getirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasadışı göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasadışı göçmenlerin Meksika üzerinden girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.
Trump, yüzde 5’lik artışın 10 Haziran tarihinde başlayacağını duyururken, Meksika’nın gerekli adımları atmaması durumunda bunun zaman içinde yüzde 25’e yükseltileceğini ifade etti. Uzun süredir yasadışı göçmenler konusundaki şikâyetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.
OBRADOR ELEŞTİRDİ
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ise Trump’ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti. Obrador, “Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum” dedi. Obrador, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı, bu sorunu görüşmek üzere Washington’a göndereceğini söyledi. Bakan Ebrard, ABD’li mevkidaşı Mike Pompoe ile çarşamba günü bir araya geleceklerini duyurdu.
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