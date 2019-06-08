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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

ABD Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

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ABD Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Meksika'ya uygulanacağını bildirdiği gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "ABD ile Meksika'nın (yasa dışı göçmenlerin durdurulması konusunda) anlaşmaya vardığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Pazartesi günü ABD tarafından Meksika'ya karşı uygulanacağı ilan edilen gümrük vergileri süresiz olarak durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya göre, Meksika'nın yasa dışı göçmen akışını durdurma anlamında taahhüt verdiğini dile getiren Trump, "Bu adımla Meksika'dan ABD'ye gelen yasa dışı göçmenler çok iyi bir şekilde azaltılıyor veya tamamen sonlandırılıyor olacak. Teşekkürler." yorumunu yaptı.


POMPEO'DAN MEKSİKALI MEVKİDAŞINA TEŞEKKÜR

Donald Trump'ın ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke arasında varılan anlaşma dolayısıyla Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard'a teşekkür etti.

Meksika'nın yasa dışı göçmen akışını durdurma anlamındaki taahhütünü yerine getirmesini bekleyeceklerini ifade eden Pompeo, anlaşmayla ABD-Meksika sınırının daha güvenli hale geleceğini belirtti.

İKİ ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Meksika'nın kendi sınır bölümünde yasa dışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacağı, ABD'nin mevcut sınır güvenliği tedbirlerini genişleteceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD ile Meksika'nın Latin Amerika ülkelerindeki sosyal ve ekonomik projeleri destekleyerek bu ülkelerdeki potansiyel göçmen adaylarının kendi ülkelerinde kalmalarını sağlamaya yardımcı olacakları maddesinde de uzlaşıldığı belirtildi.

TRUMP'TAN MEKSİKA'YA "GÖÇMEN VERGİSİ" TEHDİDİ

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını da belirtmişti.

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