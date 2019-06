ABD Meksika'ya uygulayacağı 'yasa dışı göçmen vergisinden' vazgeçti

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Meksika'ya uygulanacağını bildirdiği gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "ABD ile Meksika'nın (yasa dışı göçmenlerin durdurulması konusunda) anlaşmaya vardığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Pazartesi günü ABD tarafından Meksika'ya karşı uygulanacağı ilan edilen gümrük vergileri süresiz olarak durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya göre, Meksika'nın yasa dışı göçmen akışını durdurma anlamında taahhüt verdiğini dile getiren Trump, "Bu adımla Meksika'dan ABD'ye gelen yasa dışı göçmenler çok iyi bir şekilde azaltılıyor veya tamamen sonlandırılıyor olacak. Teşekkürler." yorumunu yaptı.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!