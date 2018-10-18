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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.10.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

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ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Öte yandan gazete Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in 2 Ekim'de Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Başkonsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

“BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ”

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin isminin verildiğini belirtti.

ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak


Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

"DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ”

Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

CİNAYET YOLCULUĞU MU?

New York Times, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardımcılarından Maher Abdulaziz Mutreb'in Kaşıkçı'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

Ayrıca haberde Mutreb'in günün ilerleyen saatlerinde, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduğu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çıktığı ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'den ayrıldığına dair fotoğraflara da yer verildi.

ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

Kapalı devre televizyon sistemlerinden elde edildiği belirtilen fotoğraflarda, sabah 09.55'te konsolosluğa giren Mutreb,16.45'te Başkonsolosun evinin önünde görülüyor. Mutreb 17.15'te İstanbul'da kaldığı otelden ayrılıyor ve 17.58'de havalimanında görülüyor.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ İDDİASI

New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürmüştü. Gazete, şüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb'in 2017'de Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğine atanmış bir diplomat olduğunu ve Suudi Prens'le muhtemelen koruması olarak birçok yeri ziyaret ettiğini ortaya koymuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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