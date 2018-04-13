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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
DHA
13.04.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

ABD medyasından Esad için yeni iddia

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ABD medyasından Esad için yeni iddia

ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon ihtimaline karşı Beşar Esad'ın Şam'daki başkanlık sarayından ayrılarak Rusya'ya ait hava üssüne sığındığı iddia edildi. 2 gün önce Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmiş ancak Esad Şam'da ortaya çıkmıştı.

ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye’ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında bir iddia ortaya atıldı.

Haberlerde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya’nın Lazkiye’nin güneydoğusundaki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığı öne sürüldü. Esad’ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de olmadığı belirtildi.

Amerikan medyasında, 7 ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıyılarında, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

İngiliz basını yazdı... Suriye Ordusu alarmda Böyle hazırlık yapıyorlar
İngiliz basını yazdı... Suriye Ordusu alarmda! Böyle hazırlık yapıyorlar

'ŞAM'DA ASKERİ HAZIRLIK YAPILIYOR'

Guardian gazetesinin konuştuğu Şam sakinleri de başkentte ordunun olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söyledi. Martin Chulov imzalı haberde, gazeteye konuşan iki kent sakini, askeri konvoyların perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini belirtti. Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye hükümetinin müttefiki Hizbullah güçleri de Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı. Gazeteye konuşan başka kent sakinleri ise, ağır silahlı askerlerin yüzlerce kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi.

İRAN'A KAÇTI İDDİASI YALAN ÇIKMIŞTI

Kısa bir süre önce de Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmişti. Ancak Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da görüntülenmişti.

Esad önceki gün Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansı'na katıldı.

ABD medyasından Esad için yeni iddia

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