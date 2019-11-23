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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti

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ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti

ABD mahkemesi, casusluk suçlamasıyla İran'da 18 ay tutuklu kaldıktan sonra 2016'da tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'de bir federal mahkeme, Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle İran'ın Rızaiyan ve ailesine yaklaşık 180 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, İran'ın Rızaiyan ailesinin maddi ve manevi kayıpları için 150 milyon doların yanı sıra Rızaiyan'a 23,8 milyon dolar, kardeşi Ali'ye 2,7 milyon dolar ve annesi Mary için ise 3,1 milyon dolar ödemesi kararını verdi.

RIZAIYAN, 2014'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri İran asıllı ABD vatandaşı Rızaiyan, 22 Temmuz 2014'te eşi Yegane Salihi ve bir arkadaşıyla gözaltına alınmıştı. Daha sonra Salihi ve arkadaşı serbest bırakılmış ancak Rızaiyan'ın tutukluluk hali devam etmişti.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Tahran yönetimine çağrıda bulunarak, gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Rızaiyan, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek İran'a yönelik yaptırımların kaldırıldığı 16 Ocak 2016'da, ABD ile İran arasındaki tutuklu takası anlaşması uyarınca serbest bırakılmıştı.

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