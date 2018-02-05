Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD Lübnan ordusuna yardımı teslim etti

    ABD Lübnan ordusuna yardımı teslim etti

    AA
    05.02.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    ABD tarafından Lübnan ordusuna hibe edilen 8 M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

    ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun menzilli silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracının, Beyrut Limanı'nda Lübnanlı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

    Gelecek aylarda askeri yardımların devam edeceği vurgulanan açıklamada, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin üçüncü bölümünü kapsayan 8 M2 Bradley askeri personel taşıma aracının, Lübnan ordusuna, ülkesini savunmak için yeni yetenekler ve güç katacağı ifade edildi.
    Açıklamada, askeri yardımların, Amerikan ve Lübnan halklarının ortak menfaatleri, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine ilişkin ortak hedefleri amacıyla yapıldığı vurgulandı.

    'LÜBNAN, ABD'DEN EN FAZLA ASKERİ YARDIM ALAN BEŞİNCİ ÜLKE'

    Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor.

    ABD, 9 Ekim 2017 iki adet ve 31 Ekim'de de iki adet olmak üzere toplam dört adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağını, 14 Ağustos 2017'de ise uzun menzil silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10 adet cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmatı ve 5 Mayıs'ta 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahını, Lübnanlı yetkililere teslim etmişti.

    ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, geçen sene yaptığı bir konuşmada, "Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

    Lübnan ordusu, 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasında yaşanan savaştan bu yana ABD'den, 1,5 milyar dolardan fazla askeri yardım aldı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri